Mimoriadna udalosť: Britská polícia zatkla exprinca Andrewa

Bývalého britského princa Andrewa Mountbattena-Windsora vo štvrtok zadržala polícia. Brata kráľa Karola III. podozrieva zo zneužitia úradnej moci v spojení s jeho väzbami na nebohého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA, AFP a Reuters a televízie BBC.
Toto zatknutie by sa, samozrejme, nemalo považovať za dôkaz viny. Zatiaľ neboli vznesené žiadne obvinenia, Andrew akékoľvek pochybenie na svojej strane popiera. Bývalý princ dnes oslavuje narodeniny.
„V rámci vyšetrovania sme dnes (19. februára) zatkli muža po šesťdesiatke z Norfolku pre podozrenie zo zneužitia úradnej moci,“ oznámila polícia v regióne Thames Valley.
Nové dôkazy?
Podľa najnovších zistení bývalý princ údajne posielal Epsteinovi potenciálne dôverné informácie medzi rokmi 2001 a 2011, keď zastával funkciu osobitného predstaviteľa Spojeného kráľovstva pre obchod a investície.
„Po dôkladnom posúdení sme začali vyšetrovanie tohto obvinenia zo zneužitia úradnej moci. Je dôležité, aby sme pri spolupráci s našimi partnermi chránili integritu a objektivitu nášho vyšetrovania,“ doplnila polícia.
Mountbatten-Windsor bol Epsteinovým dlhoročným priateľom. Americký finančník a odsúdený sexuálny delikvent sa stal škandálnym symbolom zneužívania maloletých dievčat v prospech prominentných klientov. V auguste 2019 zomrel vo väzenskej cele – oficiálne išlo o samovraždu.
Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo koncom januára údajne poslednú várku materiálov zo spisov súvisiacich s Epstein. Jej súčasťou je tiež e-mailová komunikácia z 30. novembra 2010, z ktorej vyplýva, že Mountbatten-Windsor poslal Epsteinovi „správy o návštevách vo Vietname, Singapure, Hongkongu a Šen-čene“ z jeho vtedajšej cesty do juhovýchodnej Ázie.
Kauza mladšieho syna zosnulej kráľovnej Alžbety II. a jeho prepojenie na Epsteina patrí medzi najväčšie škandály britskej monarchie za posledné desaťročia. Mountbatten-Windsor bol už preto zbavený titulu Jeho kráľovská výsosť a ďalších vojenských titulov.
