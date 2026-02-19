Mimoriadna udalosť: Britská polícia zatkla exprinca Andrewa

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
TASR
Jeffrey Epstein
Ide o kauzu Epstein.

Bývalého britského princa Andrewa Mountbattena-Windsora vo štvrtok zadržala polícia. Brata kráľa Karola III. podozrieva zo zneužitia úradnej moci v spojení s jeho väzbami na nebohého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA, AFP a Reuters a televízie BBC.

Toto zatknutie by sa, samozrejme, nemalo považovať za dôkaz viny. Zatiaľ neboli vznesené žiadne obvinenia, Andrew akékoľvek pochybenie na svojej strane popiera. Bývalý princ dnes oslavuje narodeniny.

Viac z témy Jeffrey Epstein:
1.
Lajčák prehovoril: Odpovedal, či má niečo spoločné s poslednou priateľkou Epsteina so slovenským občianstvom
2.
Epsteinova posledná priateľka má prepojenie na Slovensko: SNS žiada preveriť jej občianstvo
3.
Až 69 % Slovákov vníma komunikáciu Lajčáka s Epsteinom negatívne. Ovplyvňuje to aj obraz súčasnej vlády
Zobraziť všetky články (68)
Foto: Profimedia

„V rámci vyšetrovania sme dnes (19. februára) zatkli muža po šesťdesiatke z Norfolku pre podozrenie zo zneužitia úradnej moci,“ oznámila polícia v regióne Thames Valley.

Nové dôkazy?

Podľa najnovších zistení bývalý princ údajne posielal Epsteinovi potenciálne dôverné informácie medzi rokmi 2001 a 2011, keď zastával funkciu osobitného predstaviteľa Spojeného kráľovstva pre obchod a investície.

„Po dôkladnom posúdení sme začali vyšetrovanie tohto obvinenia zo zneužitia úradnej moci. Je dôležité, aby sme pri spolupráci s našimi partnermi chránili integritu a objektivitu nášho vyšetrovania,“ doplnila polícia.

Mountbatten-Windsor bol Epsteinovým dlhoročným priateľom. Americký finančník a odsúdený sexuálny delikvent sa stal škandálnym symbolom zneužívania maloletých dievčat v prospech prominentných klientov. V auguste 2019 zomrel vo väzenskej cele – oficiálne išlo o samovraždu.

Foto: US Department of Justice

Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo koncom januára údajne poslednú várku materiálov zo spisov súvisiacich s Epstein. Jej súčasťou je tiež e-mailová komunikácia z 30. novembra 2010, z ktorej vyplýva, že Mountbatten-Windsor poslal Epsteinovi „správy o návštevách vo Vietname, Singapure, Hongkongu a Šen-čene“ z jeho vtedajšej cesty do juhovýchodnej Ázie.

Kauza mladšieho syna zosnulej kráľovnej Alžbety II. a jeho prepojenie na Epsteina patrí medzi najväčšie škandály britskej monarchie za posledné desaťročia. Mountbatten-Windsor bol už preto zbavený titulu Jeho kráľovská výsosť a ďalších vojenských titulov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Lajčák prehovoril: Odpovedal, či má niečo spoločné s poslednou priateľkou Epsteina so slovenským občianstvom

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Obchodné reťazce
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac