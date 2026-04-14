Bývalý člen Smeru má problém: Jeho luxusné vily vo Francúzsku preveruje prokuratúra

Viktor Stromček (prvý zľava) v roku 2018, počas tlačovej konferencie po slávnostnom sneme strany Smer - sociálna demokracia. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Roland Brožkovič
Financovanie jeho nákupov vyvoláva otázky.

Francúzske úrady preverujú nehnuteľnosti bývalého štátneho tajomníka Viktora Stromčeka na Azúrovom pobreží. Expolitik, ktorý z verejného života odišiel v roku 2019, vlastní cez svoje firmy dve vily a plánoval kúpu tretej v hodnote miliónov eur.

Financovanie týchto nákupov vyvoláva otázky, o téme informuje Investigatívne centrum Jána Kuciaka. Na nákup mu sumu 10 miliónov eur požičal český občan Erik Holubec, ktorý s ním pri podobných transakciách spolupracoval aj v minulosti. Hoci Stromček nadobudol vily ešte počas výkonu funkcie alebo tesne po nej, v majetkových priznaniach ich neuviedol s odôvodnením, že takúto povinnosť nemal.

Okrem Francúzska aj Nórsko

Okrem Francúzska sa o Stromčekových obchodných partnerov zaujíma aj nórska polícia, ktorá ich od minulého roka vyšetruje pre podozrenia z prania špinavých peňazí.

