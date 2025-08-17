Budúci seniori sa často spoliehajú na pravidlo, ktoré pochopili nesprávne. Dostanú tak oveľa menej peňazí, ako čakali

Pravidlá odchodu do dôchodku sú jednoznačné a nedajú sa obísť. Napriek tomu sa nájdu ľudia, ktorí ich nesprávne pochopia a potom, keď dosiahnu dôchodkový vek, ostanú sklamaní. Očakávajú totiž, že im Sociálna poisťovňa vypočíta vyššiu sumu, no sú na omyle.
Ako informovala Sociálna poisťovňa na svojom webe, je hneď niekoľko mýtov, ktorým ľudia doteraz veria a majú tak mylné predstavy o tom, ako bude vyzerať ich život na dôchodku. Napríklad veria, že sa im suma dôchodku vyráta z odvodov z ich príjmov za posledných 10 rokov pred dôchodkom. V skutočnosti pritom Sociálna poisťovňa posudzuje obdobie dôchodkového poistenia počas celého aktívneho pracovného života.
Nemajú dosť odpracovaných rokov
To však nie je jediný mýtus, pre ktorý si ľudia mylne myslia, že budú poberať vyšší dôchodok než ten, ktorý im nakoniec Sociálna poisťovňa vyráta. Niektorí totiž veria, že im stačí len 15 odpracovaných rokov, aby im bola suma penzie zvýšená na minimálny dôchodok, čím by si polepšili bez toho, aby si museli tieto peniaze navyše odpracovať. Takto to však nefunguje.
Ľudia, ktorí veria tomuto mýtu, prehliadajú dôležité číslo. Hoci totiž nárok na dôchodok vzniká získaním aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia, ktoré si buď poistenec odvádza sám alebo ho zaň odvádza zamestnávateľ (v mimoriadnych prípadoch štát), nárok na minimálny dôchodok vzniká až vtedy, keď osoba získa najmenej 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku.
„Zákon presne stanovuje, ktoré obdobia dôchodkového poistenia sa hodnotia na účely minimálneho dôchodku a nie každé získané obdobie je obdobím, ktoré sa zarátava na účely minimálneho dôchodku. Spomínaných „15 odpracovaných rokov“ teda nestačí,“ upozorňuje Sociálna poisťovňa.
