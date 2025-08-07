Najškodlivejšia podprsenka? Experti varujú pred štýlom, ktorý nosí väčšina žien

Nosenie podprsenky považuje väčšina žien za samozrejmosť. O to šokujúcejšie sú zistenia, že práve tento každodenný kus oblečenia môže výrazne ovplyvniť zdravie, a to nielen po fyzickej stránke, ale aj po emocionálnej.
Magazín The New York Post uviedol, že do tejto problematiky vniesla svetlo zakladateľka spoločnosti Evelyn & Bobbie, Bree McKeen, ktorá poukázala na množstvo rizík spojených s nosením zle padnúcich alebo nevhodne navrhnutých podprseniek. Mnohé ženy si tieto dôsledky vôbec neuvedomujú, no ich telo ich zažíva každý deň.
Neviditeľné zaťaženie tela
Väčšina žien nosí podprsenku denne, a často si ani neuvedomuje, koľko váhy vlastne ich telo nesie. Prsníky môžu vážiť od pol kila až po tri kilá na každej strane, najmä pri väčších veľkostiach. Ak podprsenka nerozkladá túto záťaž rovnomerne, prenáša sa celá váha na krk a ramená, čo môže viesť k bolestiam chrbta, problémom s držaním tela, napätiu či dokonca nesprávnemu vyrovnaniu chrbtice.
„Toto je obzvlášť závažné u žien s plnším poprsím, ktoré denne znášajú výraznú záťaž bez toho, aby mali primeranú oporu,“ upozorňuje McKeen. Sama roky zápasila s napätými bolesťami hlavy, problémami s ramenami a neustálym diskomfortom spôsobeným tradičnými podprsenkami s kosticami.
