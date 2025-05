Nová česká komédia, ktorá vás zaručene pobaví, dorazila do kín: Diváci chvália herecké výkony, má hodnotenie 73 %

Keď škola vyzerá ako mafiánske územie, ktoré sa stáva bojiskom, môžete si byť istí, že to nebude len ďalší nudný deň v lavici. Do kín práve zavítala nová komédia, ktorá cieli na mladého diváka a vyzerá to tak, že úspešne.

Včera do slovenských kín dorazila čerstvá dávka zábavy, napätia a (ne)vinných školských intríg. Nová česká komédia High School Heist, od scenáristu a režiséra Jana Haluzu, sa snaží osloviť mladých divákov ich vlastným jazykom.

Príbeh sa odohráva na Gymnáziu Za školou, kde sa už dávno nehrá podľa školských pravidiel. Miestna mafiánska banda, ktorú vedie sebavedomý Yvoš, ovláda chod školy ako z filmu o podsvetí. Keď Yvoš prinúti známeho čudáka a školského zlodeja Tonyho, aby ukradol tajomnú škatuľu z kabinetu matematiky, ešte nikto netuší, aké domino tým spustia.

Tony si totiž veľmi rýchlo uvedomí, že v skutočnosti ukradol mobil svojej tajnej lásky Valérie, ktorá je Yvošovou bývalou frajerkou. Yvoš plánuje pred celou školou premietnuť Valériine citlivé fotografie, no Tony sa tomu snaží zabrániť spolu so svojou skupinou outsiderov.

Diváci snímku chvália

High School Heist je osviežujúca česká komédia, ktorá sa nebojí cieliť na mladých bez pokusov byť „cool“ za každú cenu. Podľa recenzií na portáli ČSFD ide skutočne o trefu do čierneho. Diváci vyzdvihujú najmä autentickosť postáv, skvelé herecké výkony a chytľavú hudbu. Dokonca filmu udelili slušné hodnotenie — 73 %.

Komédia nie je len o tínedžerských láskach a kamarátstvach, ale aj o kritike školského systému, kyberšikane a postavení outsiderov v spoločnosti.