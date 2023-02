Budeme tankovať za menej. Ceny pohonných hmôt by mali mierne klesnúť, predpokladá analytička

Ceny na slovenských čerpacích staniciach by mali v najbližších dňoch mierne klesnúť. Na základe vývoja svetových cien ropy to predpokladá analytička 365.bank Jana Glasová.

„Ceny ropy na svetovom komoditnom trhu v predchádzajúcich dvoch týždňoch klesali, aj keď tie poklesy neboli úplne markantné. Čo sa týka cien pohonných látok na našich čerpacích staniciach, tak tie minulý týždeň stagnovali. Vzhľadom na vývoj na ropnom trhu očakávame, že v nasledujúcom týždni by sa ceny pohonných látok mali opäť o niečo znížiť,“ povedala pre agentúru SITA Glasová.

Situácia sa zmenila

Od začiatku tohto roka sa ceny benzínu na našich pumpách postupne zvyšovali. Počas predminulého týždňa sa ale situácia zmenila a ceny pohonných látok klesli. Počas minulého týždňa sa podľa najaktuálnejších údajov Štatistického úradu SR ceny takmer nezmenili. V siedmom týždni tohto roka sa totiž liter 95-oktánového benzínu predával za priemernú cenu 1,569 eura.

V týždňovom porovnaní tak jeho cena len nepatrne klesla o 0,1 %. Liter 98-oktánového benzínu dosiahol úroveň 1,762 eura a jeho cena sa nepatrne zvýšila o 0,1 %. Stagnovali aj ceny nafty, ktoré sa v týždennom porovnaní znížili 0,1 % na úroveň 1,552 eura za liter.

V medziročnom porovnaní je benzín len mierne drahší ako vlani v takomto období, a to o zhruba 0,5 až 1 %. Stále je ale medziročne drahšia nafta, ktorej cena je o približne 6 % vyššia ako vlani.

V predchádzajúcich týždňoch sa ropný trh vyvíjal ako na “hojdačke“. Ešte začiatkom februára ceny ropy atakovali až úroveň 87amerických dolárov za barel, ale minulý týždeň začali opäť klesať až k úrovni 83 dolárov za barel. V klesajúcom trende pokračovali aj tento týždeň. V stredu klesli až k 80-dolárovej hranici, tú ale nepokorili. Následne sa ropa mierne zotavila a jej cena sa dostala smerom k 83 dolárom za barel.

Obavy z recesie svetovej ekonomiky

Za minulotýždňovým poklesom cien ropy podľa analytičky stáli predovšetkým obavy z recesie svetovej ekonomiky a tiež aj informácie o tom, že USA predajú zásoby ropy zo svojich strategických rezerv.

„Cieľom tohto kroku je boj proti rastúcim cenám pohonných látok. Tento týždeň sa pod pokles cien na ropnom trhu podpísali aj obavy zo sprísňovania menovej politiky amerického Fed-u, čo by znamenalo ďalšie zvyšovanie sadzieb a teda ďalšie pribrzďovanie ekonomiky. To by samozrejme mohlo viesť aj k poklesu dopytu po rope. Výraznejšiemu poklesu ropy ale bránia očakávania rastúceho dopytu z Číny, ktorá je najväčším svetovým dovozcom, a plány Ruska na zníženie produkcie,“ konštatovala Glasová.