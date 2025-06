Bude mať 78 rokov a stále vyzerá úžasne. Helena Vondráčková konečne prezradila, čo je tajomstvom jej štíhlej postavy

Hoci sa československá legenda pomaly blíži k 80, pri pohľade na ňu sa zdá, akoby jej telo vôbec nestarlo. Stále je pracovne aktívna a pripravuje mnoho koncertov a iných projektov. Zakaždým vyzerá skvele a je vyzbrojená dobrou náladou a elánom do života. A zatiaľ čo iní by v jej veku už dávno spomalili, ona robí pravý opak. A to už ani nemôže byť reč o jej štíhlej postave, ktorú si dlhé roky udržiava.

Po prvýkrát zavítala Helena Vondráčková do relácie Záhady tela, čím ostatných poctila svojou vzácnou návštevou, ako informovala STVR. Tohto exkluzívneho hosťa vyspovedal moderátor a herec Marián Miezga, ktorý sa taktiež tešil, že prijala pozvanie. V relácii padla reč okrem iného aj na to, čo robí preto, aby bola fit. Keďže speváčka hitov Sladké mámení a Dlouhá noc vyzerá úžasne a jej figúru by jej mohli závidieť pokojne aj tridsiatničky, recept na štíhlu postavu by prirodzene privítal úplne každý.

Čo robí pre svoje telo i myseľ?

Ako prezradila spevácka diva, nie je za tým ani zďaleka len genetika. V jej prípade sa potvrdilo, že drina vedie k zaslúženej odmene. Pravidelný pohyb a zdravá strava vedú k top postave. „Celý život športujem, už odmalička som rada plávala, neskôr aj súťažne. Naša mama sa vždy starala o správnu výživu, vedela, čo je zdravé a čo nie. To som si osvojila,“ vyšla s pravdou von Helena Vondráčková a zároveň doplnila, čo jej ešte pomáha. „Pokiaľ si chcem udržať nejakú figúru, nejem od piatej večer, občas to poruším, ale ide to rýchlo dole. U nás nebol nikto tučný,“ prekvapila svojím tvrdením.

Podľa jej slov je dôležitá ešte jedna vec. Človek by sa mal o seba starať nielen zvonka, úlohu totiž zohráva aj psychika. „Ja som optimistka, vstávam skoro ráno a vždy pravou nohou. Ráno cvičím, prípadne plávam a dôležitý je aj spánok,“ pokračovala speváčka, ktorá býva hore už o siedmej. Spomínanej rutine je verná celý život, takže nie div, že sa to ukázalo na postave a viditeľnom výsledku.

Podobne je na tom aj herec Jozef Vajda, ktorý sa taktiež objavil v relácii. Umelec nezabúda dbať o svoje telo i myseľ. „Dobrá pohoda, práca, láska v rodine, a aj s inými ľuďmi. Šport, pohyb a dobrý spánok. Keď je letný čas, sedem hodín mi stačí, v zime osem,“ poznamenal umelec, ktorý už 18 rokov otužuje.