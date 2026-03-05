Británia vyšle do Kataru stíhačky: Na Cyprus zas dorazia vrtuľníky schopné zasiahnuť proti dronom

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Útok na Irán
V Stredozemí bude nasadený aj torpédoborec.

Británia vyšle štyri stíhačky Typhoon do Kataru, ktorý je terčom iránskych odvetných úderov, oznámil vo štvrtok britský premiér Keir Starmer. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice BBC.

Tieto stíhačky sa pridajú k tamojšej britskej letke, pričom cieľom je podľa Starmera „posilniť naše obranné operácie v Katare a regióne“. Premiér na tlačovej konferencii tiež uviedol, že v piatok dorazia na Cyprus vrtuľníky schopné zasiahnuť proti dronom a v Stredozemnom mori bude nasadený torpédoborec britského námorníctva HMS Dragon, ktorý je vybavený systémom protivzdušnej obrany. O pláne vyslať Cypru toto vybavenie informoval Starmer v utorok, deň po tom, ako iránsky dron zasiahol na Cypre britskú základňu Akrotiri a spôsobil tam menšie škody.

Británia podľa slov premiéra povolila Spojeným štátom využívať britské základne na vykonávania defenzívnych operácií. „Zachováme tento štít nad britskými občanmi v regióne a našimi spojencami,“ vyhlásil. Bezpečnosť Britov je podľa neho „absolútnou prioritou“ vlády.

Foto: SITA/AP

Konflikt môže pokračovať ešte nejakú dobu

Britská vláda sa zároveň pokúša dostať svojich občanov z krajín Perzského zálivu, na ktoré Irán útočí v reakcii na americko-izraelskú operáciu v islamskej republike. Dosiaľ svoju prítomnosť v regióne nahlásilo britskej vláde vyše 140 000 ľudí. Viac ako 4 000 Britov už priletelo komerčnými letmi zo Spojených arabských emirátov do Spojeného kráľovstva. Z Ománu vo štvrtok odletel prvý repatriačný let.

Starmer konštatuje, že konflikt na Blízkom východe „môže pokračovať ešte nejakú dobu“. Každý sa podľa neho obáva rizika eskalácie, preto Británia trvá na tom, že je potrebná deeskalácia. Na novinársku otázku, či hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom po tom, čo ho skritizoval v utorkovom rozhovore pre britský denník The Sun, Starmer odpovedal, že sa s ním rozprával vo sobotu večer.

Trump v zmienenom rozhovore povedal, že vzťahy medzi Spojenými štátmi a Spojeným kráľovstvom už nie sú také, ako bývali. Reagoval predovšetkým na rozhodnutie Starmera, ktorý USA spočiatku odmietol poskytnúť vojenskú podporu v súvislosti s útokom na Irán, vysvetľuje Reuters. Americký prezident uviedol, že britský premiér „nebol nápomocný“.

