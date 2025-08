Boris Kollár hovorí, že koalícia vládne veľmi zle, ide o najhoršiu vládu Fica. Rovnakí babráci sú podľa neho v opozícii

Koalícia vládne chaoticky, ekonomicky vedie krajinu zlým smerom, ale darí sa jej nastoľovať vlastné politické témy a zaťahovať do nich opozíciu. V TASR TV to povedal predseda mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Kľúčový pre budúcnosť Slovenska je podľa neho ekonomický vývoj, ktorý nejde dobrým smerom, nepodarilo sa efektívne konsolidovať verejné financie a bude potrebné prijímať nové konsolidačné opatrenia. „Toto je najhoršia vláda Roberta Fica (Smer-SD), chaos a totálne babráctvo. Pozrite sa, aké prinášajú témy. A mňa strašne mrzí, že rovnakí babráci sú aj v opozícii. Že mu na tie hlúposti skáču,“ tvrdí Kollár.

Napríklad britská kampaň na podporu vyššej účasti mladých ľudí na slovenských parlamentných voľbách v roku 2023 prebehla podľa neho v súlade so zákonom. „Jediné prepojenie je to, každý vie, že najviac percent mladých ľudí mohli získať progresívci, preto to Fico napáda. Ale bolo právne, lege artis, v rámci zákona,“ vyhlásil Kollár.

Dodal, že ich koalícia bola kritizovaná za chaotický spôsob vládnutia, ale jej nástupkyňa po roku 2023 sľubované upokojenie nepriniesla a jednotlivé koaličné subjekty sa navzájom neustále napádajú.

Kritizuje konsolidáciu

Podľa Kollára je vývoj slovenských verejných financií znepokojujúci a bude si vyžadovať ďalšiu konsolidáciu. Sme rodina by však podľa neho určite nerobila konsolidáciu verejných financií za cenu zhoršovania podnikateľského prostredia. „Za minulý rok k nám neprišla žiadna zahraničná investícia. Prečo? Lebo sa im k nám neoplatí prísť. Čo vás tu čaká? Zvyšovanie daní, zvyšovanie DPH, hlúposti typu transakčná daň,“ tvrdí Kollár. „A keď sem prídete a chcete postaviť fabriku, budete na stavebné povolenie čakať tri – štyri roky,“ dodáva.

Priestor na šetrenie vidí v počte štátnych zamestnancov, ktorých máme podľa Kollára v pomere k počtu obyvateľov výrazne viac ako susední Česi.

Chce sa vrátiť do parlamentu

Do istej miery pozitívne vidí pokračovanie projektu výstavby nájomných bytov, ktorý naštartovalo v minulom volebnom období práve jeho hnutie. „Prvé štátom podporované nájomné byty sa už odovzdali, chystá sa veľká výstavba v Košiciach, rokuje sa s Bratislavou,“ povedal. Ak by bolo hnutie Sme rodina v parlamente, robilo by podľa neho všetko preto, aby sa projekt bytov, ktorý rozbehli, realizoval čo najmasovejšie a byty boli k dispozícii za čo najnižšie ceny.

Hnutie Sme rodina sa podľa Kollára zapojí do budúcoročných komunálnych volieb, jeho primárnym cieľom je však návrat do parlamentu. Aktuálne čísla v prieskumoch na úrovni okolo dvoch až štyroch percent sú podľa neho dobrou východiskovou pozíciou. „Na jeseň budeme chodiť po slovenských okresných mestách a stretávať sa s ľuďmi. Predstavíme tímlídrov našich pracovných skupín,“ avizuje Kollár. „Sme rodina nikdy nepolarizovala, nikdy sme nerobili zástupné témy. Sme rodina je stmeľujúci prvok a nie ten, na ktorom padá vláda,“ uzavrel Kollár.