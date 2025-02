Bond Girl na prahu 60 ukazuje dokonalú tvár. Bojovala so zdravotnými problémami, pritom príčinou bola táto bežná vec

Známa herečka a jedna z najkrajších žien Hollywoodu sa pomaly blíži k okúhlej šesťdesiatke, no vyzerá neuveriteľne sviežo a sebavedomo. Nedávno sa otvorene rozhovorila o zdravotných problémoch, ktoré ju roky trápili. A priznala, že nakoniec šlo o vec, ktorá je súčasťou života každej ženy.

Keď sa povie meno Halle Berry, väčšina si predstaví ikonickú scénu z filmu o Jamesovi Bondovi, ktorá herečku preslávila najviac. I keď odvtedy ubehlo niekoľko rokov, Halle púta pozornosť doteraz. A to svojím sviežim vzhľadom a dokonalou postavou. Aj v 58 rokoch ľahko konkuruje omnoho mladším kolegyniam. Nejde len o gény, ale aj o dlhodobú starostlivosť o telo a dušu. Halle verí v silu vyváženej stravy, pravidelného pohybu a predovšetkým pozitívneho myslenia. I keď sa na prvý pohľad môže zdať, že si herečka užíva pokojný hollywoodsky život, nie je tomu tak. Pre magazín Glamour prehovorila o nástrahách starnutia, ktoré ju prekvapili.

Nevedela, že je v tom veku

Aj keď Halle Berry vyzerá ako z inej dimenzie, nie je imúnna voči fyziologickým procesom. Počas posledných desiatich rokov trpela rôznymi symptómami – náhlym potením, bolesťami hlavy, stratou pamäte a zmenami nálady. Až vo veku 54 rokov zistila, že tieto prejavy sú súčasťou perimenopauzy, teda obdobia, ktoré predchádza samotnej menopauze. Jej prípad upozorňuje na to, ako málo sa o tomto ženskom životnom období hovorí. „Nikto nás na to nepripravuje. O menopauze sa rozpráva len ako o konci mladosti, no je to v skutočnosti začiatok novej éry,“ tvrdí Halle.

Namiesto toho, aby menopauzu vnímala ako niečo negatívne, prijala ju ako prirodzenú súčasť svojho života. Ako priznala pre magazín, nahnevalo ju, že jej lekári povedali tak málo a musela si všetky potrebné informácie dohľadávať sama.

