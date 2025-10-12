Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur

Tento týždeň naši redaktori nezaháľali a priniesli vám množstvo zaujímavých článkov, reportáží a rozhovorov. Prečítajte si o tom, ako to vyzerá v novom ruskom reťazci Mere, prečo kvalitný med nemôže byť lacný, či o jednej z najmladších žien odsúdených v USA na smrť za posledných 200 rokov. To všetko a ešte omnoho viac si môžete prečítať v rámci PREMIUM sekcie.
Najznámejší ruský špión na svete zradil KGB
Tento rok v marci zomrel vo veku nedožitých 87 rokov azda najznámejší ruský špión na svete. Príbeh Olega Antonoviča Gordijevského bol skutočne pestrý. Od detstva vyrastal v prostredí KGB, postupne však začal pochybovať o režime, ktorý vládol v Sovietskom zväze, až sa z neho napokon stal dvojitý agent, ktorý si na svoj účet pripísal množstvo zásluh vďaka pomoci Británii. V dôsledku toho však stál tvárou v tvár pokusu o vraždu a dostal rozsudok smrti, ktorému sa vyhol.
V médiách je označovaný za muža, ktorý doslova zmenil chod svetových dejín. Získal množstvo „prezývok“, ktoré sa líšia od uhla pohľadu. Pre niektorých je zradcom, pre ďalších jedným z najvplyvnejších špiónov, ktorý má na svojom konte napríklad ocenenie od kráľovnej Alžbety II.
Podľa niektorých médií ho môžeme označiť za muža, ktorému vďačíme za svoje životy. Jeho otcom bol dôstojník sovietskej tajnej polície a podobným smerom sa vybral aj jeho brat. Preto nikoho neprekvapilo, že po štúdiu na prestížnej škole jeho kroky smerovali priamo do KGB – hlavnej sovietskej tajnej služby.
Ako pokračoval jeho život, si môžete prečítať v našom článku: Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť
Podľa včelára lacný a kvalitný med nejde dokopy
Jeho ruky voňajú po mede a srdce patrí včelám. Rozprávali sme sa so skúseným včelárom, ktorého med dokonca získal zlatú medailu. „Každý pohár medu pochádza priamo z mojich úľov, bez pridania čohokoľvek navyše. Len čistá príroda.“
Martin Blažo je včelárom už 20 rokov, pod prezývkou Trudo ho môžete nájsť nielen na Instagrame, ale aj na YouTube, kde odhaľuje pravdu o mede a včelách. Zároveň má aj e-shop so svojimi včelími výrobkami, kde okrem medu predáva sviečky, včelí peľ, propolis a rôzne arómy.
Jeho včelí príbeh sa začal písať, keď mal len 13 rokov a prvý raz stál pri úli a fascinovane pozoroval, ako včely neúnavne pracujú. „Bolo to, akoby mi príroda šepkala, že tu je moje miesto.“ A dnes, po dvoch desaťročiach, je stále rovnako zamilovaný do ich bzučania a vône medu.
Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Katastrofa priehrady Vajont
9. októbra 1963 sme si pripomenuli jednu z najtragickejších udalostí v histórii ľudstva. Ide o katastrofu na priehrade Vajont, kedy sa ponad blízku vodnú nádrž vzniesla 200 metrov vysoká vlna a do pár minút so sebou zmietla všetko vrátane tisícok ľudských životov. Projekt priehrady Vajont existoval na papieri už pred približne 100 rokmi, pričom výstavba začala v roku 1956.
Pôvodný projekt predstavoval stavbu, ktorej výška dosiahne 202 metrov a objem nádrže bude 58,2 milióna m³. Vodná nádrž mala zabezpečiť dostatočnú zásobu vody na výrobu elektrickej energie pre mestá ako Miláno, Turín, Benátky či Modena, ktoré približne dvakrát do roka trpeli nedostatkom energie v dôsledku vyschýnania tokov rieky Piava. Vajont bol excelentný megalomanský projekt, ktorý mal vyriešiť všetky vtedajšie komplikácie s energiou.
Čo sa stalo, a prečo si katastrofu pripomíname, si môžete prečítať v našom článku: Katastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusy
Odborníci sú voči „Modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
Modré zóny, kde údajne ľudia žijú dlhšie a zdravšie, si získali značnú popularitu medzi širokou verejnosťou, médiami aj odborníkmi po celom svete. Za úspechom týchto regiónov má stáť zdravý životný štýl, silné spoločenské väzby a zmysel pre život. Problém je, že chýbajú relevantné dôkazy. Preto sme sa pozreli na vedecké fakty, ktoré narúšajú idealizovaný obraz modrých zón.
Dlhovekosť sa za posledné roky stala obrovským fenoménom. O modrých zónach, kde sa ľudia dožívajú 100 a viac rokov, už počul snáď takmer úplne každý. Tento koncept sa pre mnohých stal životným štýlom, biznis modelom a pre niektorých dokonca až náboženstvom. Ale čo ak táto rozprávka o zdravom živote stojí na piesku, alebo dokonca na čírych podvodoch?
Viac sa dozviete v článku tu: Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „Modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S Alexandrom Machom bol spokojný aj Hitler
Alexander „Šaňo“ Mach bol radikálom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) a jedným z mozgov deportácií slovenských Židov. Stál po boku Tisa, plne podporoval Hitlera a udržiaval kamarátske vzťahy s komunistami. Mach za svoje zločiny dostal 30-ročný trest. Neodsedel ho však celý.
Narodil sa 11. októbra v Slovenskom Mederi, dnešnom Palárikove. O jeho súkromnom živote sa toho veľa nehovorilo. Ako píše SNG, svojím verejným pôsobením, známy ako Šaňo Mach, zanechal v dejinách Slovenska krvavú škvrnu. Medzi rokmi 1916 až 1922 vyštudoval bohoslovectvo v Ostrihome a v Trnave. Kňazom sa však nikdy nestal.
Vďaka dobrému vzťahu s Vojtechom Tukom, jedným z vodcov HSĽS a spoluzakladateľom organizácie Rodobrana, sa dostal do jej vedenia, ako aj do politického výboru strany. Bol redaktorom časopisu Trenčan, neskôr šéfredaktorom Slováka a od roku 1936 šéfredaktorom Slovenskej pravdy.
Viac si môžete prečítať v našom článku: S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave
Na východe chátra socialistický klenot
Športovo-rekreačný areál Plejsy sa nachádza na východnom Slovensku, iba na skok od centra mesta Krompachy. Je zasadený do malebného lesného prostredia a tradícia zimných športov sa tu zachováva už desaťročia. Faktom je, že v posledných rokoch nastal útlm a vplyvom viacerých faktorov by ste lyžiarov či hotelových hostí hľadali v kedysi vychýrenom stredisku iba márne.
My sme sa na miesto vybrali a zisťovali, ako areál vyzerá niekoľko rokov po tom, čo sa pre návštevníkov oficiálne uzatvoril. Zároveň sme v článku priblížili okolnosti jeho vzniku a bohatú históriu, ktorou si prešiel.
Ak vás zaujíma viac, prečítajte si článok: Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Bude prvou popravenou ženou za posledných 200 rokov
Christa Pike vyrastala v rodine, kde sa o ňu rodičia nezaujímali a už ako mladá tínedžerka sa dostala k drogám. Nie je možné s istotou povedať, čo v Christe spôsobilo zlom, následkom ktorého sa neskôr uchýlila k vraždeniu. Isté ale je, že chorobne žiarlila a myslela si, že jej spolužiačka Colleen Slemmer si robí zálusk na jej priateľa Tadaryla Shippa, napriek tomu, že o tom neexistovali žiadne dôkazy.
Christa vylákala Colleen na opustené miesto, slovne na ňu zaútočila a vinila ju z toho, že sa s Tadarylom pokúšala o intímny styk. Colleen sa bránila, bolo to však márne. Christa na ňu zaútočila, kopla ju kolenom do tváre a sekáčikom na mäso jej rozsekla brucho. Následne sa pripojil Tadaryl a porezal ju na hrudi. Dievča utŕžilo stovky rezných a bodných poranení.
Christa dokonca zašla tak ďaleko, že Colleen nožom na hruď vyrezala pentagram a podrezala jej hrdlo. Napokon jej rozbila hlavu kusom asfaltu a kúsok jej lebky si vzala ako suvenír.
Christa Pike sa tak stala jednou z najmladších žien v moderných dejinách USA odsúdených na trest smrti. Niektoré zdroje dokonca hovoria, že je najmladšia. Ak bude skutočne popravená, bude prvou usmrtenou odsúdenou za viac ako 200 rokov. Je tiež v súčasnosti jedinou ženou odsúdenou na trest smrti v štáte Tennessee.
Ak sa o prípade Christy Pike chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš článok tu: Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Kedy musíte vymeniť pneumatiky za zimné?
Jeseň sa čoskoro preklopí do zimy a ráno sa už stáva, že treba zoškrabávať námrazu z okien na našich autách. To je jasný znak toho, že prichádza sezóna, ktorú väčšina vodičov pozná ako “čas prezúvania”. V tomto čase sa vodiči rozdeľujú na zodpovedných, na tých, ktorí si veci nechávajú na poslednú chvíľu, či dokonca na tých, ktorí si aj v zime nechávajú letné pneumatiky a na cestách dúfajú v akúsi „Božiu pomoc“.
Vo všeobecnosti platí jednoduché pravidlo: len čo denná teplota dlhodobo klesne pod sedem stupňov Celzia, zimné pneumatiky sa stávajú nevyhnutnosťou. Zimná pneumatika nie je len marketingový ťah. Jej guma je mäkšia a zostáva pružná aj v nízkych teplotách, zatiaľ čo letná sa stáva tvrdou ako plast. Zimná guma lepšie priľne k vozovke, skráti brzdnú dráhu a pomáha udržať kontrolu nad vozidlom v situáciách, kde by letná už dávno stratila priľnavosť.
To, aké sú výhody zimných pneumatík, na čo si dávať veľký pozor pri kúpe, čo presne hovoria slovenské zákony, aký je hraničný dátum prezutia a čo si myslí odborník o celoročných pneumatikách, si môžete prečítať v našom článku: S ochladením prichádza sezóna prezúvania: Kedy musíte vymeniť pneumatiky za zimné? Tento termín je hraničný
Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapil
Obľúbená šou Na nože s populárnym Martinom Novákom priniesla po štarte jesennej sezóny na obrazovky Markízy päť nových epizód, ktoré boli zaradené do štvrtej série odvysielanej ešte v prvej polovici roka. Divákom naservírovala unikátny moment, aký doteraz nevideli – šéfkuchár udelil všetkých 5 nožov vôbec prvýkrát. Pozreli sme sa na hodnotenia týchto podnikov na googli, vychádzajúce z recenzií Slovákov, ktorí ich navštívili.
Prekvapí predovšetkým umiestnenie jednej reštaurácie, ktorej Martin Novák udelil takmer najmenej nožov spomedzi tejto päťky, no všedná verejnosť s ním úplne nesúhlasí a podľa zákazníkov je druhá najlepšia.
Čo ale prekvapením rozhodne nie je, je prvé miesto. Obsadila ho reštaurácia, ktorá očarila šéfkuchára a rovnako aj nás, bežných smrteľníkov.
Do ktorej reštaurácie z Na nože sa oplatí ísť najesť podľa chúťok bežných zákazníkov a ako ich hodnotia, sa dozviete tu: Slováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapil
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku, za jednu sezónu si odnesie cez 11-tisíc eur
Jedného dňa si s priateľom povedali, že by chceli žiť v Nórsku a zrazu trávia v tomto severskom klenote už tretiu sezónu. Michaela Bartošová pracuje v miestnom hoteli na pozícii breakfast a lunch chef a aj keď si život v zahraničí vyžaduje istú obetu, skúsenosti, ktoré vďaka nemu získava, sú na nezaplatenie.
Ako breakfast a lunch chef je Michaelinou hlavnou úlohou pripraviť raňajky a obedy pre hostí. Raňajky často chystá sama aj pre 160 ľudí a hoci je to náročné, robí to s radosťou, zdôverila sa nám.
„Pracujem päť dní v týždni po 8 hodín a vždy mám dva dni voľno. Väčšinou to vychádza na približne 175 hodín mesačne, ale keď je silná sezóna a veľa hostí, tak sa to vie vyšplhať aj k 200 hodinám,“ opísala svoj bežný pracovný týždeň.
Koľko sa jej darí v Nórsku zarobiť za jednu sezónu, ako si hľadať takúto prácu, alebo ako prebieha pohovor, nám prezradila v rozhovore: Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť
Ako ušetriť desiatky eur na kúrení?
Kúrenie sa opäť stáva aktuálnou témou. Niektoré domácnosti spúšťajú radiátory hneď, iné čakajú, kým teploty naozaj klesnú, aby ušetrili. Tento rok je však otázka kúrenia obzvlášť citlivá. Menia sa pravidlá, prichádzajú nové regulácie a štát pripravuje adresnú pomoc pre domácnosti.
Správna príprava kotla, kontrola radiátorov a nastavenie termostatov môže výrazne ovplyvniť spotrebu energie. Odborné rady pritom často pomáhajú predísť najčastejším chybám, ktoré vedú k plytvaniu teplom a k vyšším nákladom.
Ako teda nastaviť kúrenie, aby ste ušetrili, a zároveň sa doma cítili komfortne? Na čo nezabudnúť pri údržbe kotla či radiátorov? A aké sú najčastejšie chyby, ktoré vedú k vysokým účtom?
O praktických radách a tipoch na novú vykurovaciu sezónu sme sa porozprávali s Máriom Duchoňom, odborníkom na vykurovacie systémy, ktorý sa spolu so svojím otcom pohybuje v tejto sfére už vyše 20 rokov. Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, vyzerá ako sklad
V Banskej Bystrici otvoril ruský diskontný reťazec Mere, o ktorého príchode na Slovensko kolovali fámy už dlhé mesiace. Podobne ako Biedronka zákazníkom sľubuje „nízke ceny každý deň“, čo bolo pravdepodobne pre nich lákadlom už pred oficiálnym otvorením. Či sú skutočne také nízke, sme sa vybrali zistiť ešte v nedeľu a zostali sme zaskočení tým, že niektorí ľudia odchádzali domov s plnými košíkmi.
Pre niekoho môže byť prekvapivá lokalita v samom srdci Slovenska, ktorú si reťazec zvolil pre svoju prvú predajňu, ďalších môže zaraziť skôr pozadie ruského diskontu. Podľa portálu PageNotFound.cz z dostupných informácií a verejných registrov vyplýva, že za Mere majú stáť bratia Shnayderovci, ktorých Ukrajina opakovane zaradila na sankčný zoznam a označila ich za bezpečnostnú hrozbu. Ďalej sa v rámci firmy spomínajú napríklad platby v kryptomenách, ktoré si Rusi obľúbili hlavne po začatí vojny na Ukrajine. Česká mutácia spoločnosti sa pre portál vyjadrila, že ide o špekulácie a nepodložené informácie.
Nás čakal šok hneď po príchode. Ruský diskont je známy tým, že ponúka tovar vyložený na paletách, pretože práve šetrením na prevádzkových nákladoch sa snaží ceny tlačiť dole. No napriek tomu to bol pre nás šok. Cítili sme sa ako v nejakom sklade a potrebovali sme chvíľu na to, aby sme sa zorientovali.
Aké výrobky Mere ponúka, že sme tu našli aj ukrajinský kečup a aká kritika na produkty sa objavila, sme pre vás zhrnuli v našej reportáži: Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
