Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000

Príbeh zmiznutia obávanej légie
Dodnes existuje množstvo historických tajomstiev a príbehov, ktoré si vedci stále nevedia vysvetliť. Medzi takéto záhady patrí aj zmiznutie legendárnej rímskej IX. légie, ktorá sa považovala za elitnú a na konte mala niekoľko významných úspechov. V istom bode však doslova zmizla. Rímska IX. légia bola historikmi výraznejšie zaznamenaná už v 1. storočí pred n. l., konkrétnejšie v bitke pri meste Asculum. Jej pôvod však ostáva tiež neznámy. Časy najväčšej slávy prišli po zjednotení celého polostrova, keď sa pod Juliom Caesarom podieľala na niekoľkých úspešných ťaženiach.
Prvotná deviata légia bojovala skutočne flexibilne v rozmanitých podmienkach vo viacerých kútoch sveta. Medzi najznámejšie úspešné ťaženia patrí to v galských vojnách, no taktiež je známa z bojov v Grécku, Egypte, Afrike a Španielsku. Caesar ju z neznámych dôvodov približne v roku 45 pred n. l. rozpustil a veteránom rozdal pozemky v regióne Picenum.
Ako je možné, že zmizla bez stopy, a prečo je jej príbeh stále záhadou
Navštívili sme reštauráciu z Na nože, odchádzali sme sklamaní
Ďalší týždeň priniesol ďalšiu epizódu obľúbenej relácie Na nože. Šéfkuchár Martin Novák opäť zavítal do Košíc, tentoraz aby pomohol Reštaurácii u Katky. Vytvoril z nej unikátny retro podnik, ktorý sa ľuďom zapáčil. Najesť sme sa tam boli aj my. Aj keď to začínalo sľubne, každý ďalší chod priniesol len väčšie a väčšie sklamanie.
Obsluha bola rýchla, na stole sme takmer ihneď mali nápoje, polievky aj hlavné jedlá. Polievkam nebolo čo vytknúť, v sychravom počasí príjemne zahriali a chutili. Hlavné jedlo bolo slabším priemerom, no to, čo sme si vybrali ako dezert, bolo skutočne smutné. Jednoznačne to nesplnilo naše predstavy a cena podľa nás ani zďaleka nezodpovedala kvalite.
Ak sa chcete o našej návšteve reštaurácie dozvedieť viac
Vatikán pomáhal nacistom ujsť z Európy
Po skončení druhej svetovej vojny bola Európa zničená. Potrebovala sa pozbierať a posunúť dopredu s myšlienkou na lepšiu budúcnosť. Bolo nevyhnutné odsúdiť zverstvá páchané nacistickým režimom a ľudí, ktorí za ne boli zodpovední. To sa čiastočne aj podarilo, no spravodlivý trest postihol len zlomok z nacistických pohlavárov a mnoho z nich mu uniklo. V drvivej väčšine títo ľudia začali nové životy mimo Európy, najčastejšie v Južnej Amerike. A celý svet bol šokovaný, keď zistil, že aj pomocou Vatikánu a Červeného kríža.
Pri masívnych represáliách a zverstvách sa mnohí veriaci obracali na Boha a Vatikán, ktorý mal symbolizovať pravé kresťanské hodnoty, no pápež Pius XII. v skutočnosti Hitlera a ani nacistický režim nikdy otvorene neodsúdil. Jeho pontifikát, trvajúci takmer dve desaťročia, predstavuje jednu z najkontroverznejších novodobých etáp Vatikánu. Druhá skupina ľudí zase tvrdí, že Pius XII., vlastným menom Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, v tajnosti pomáhal veľkému množstvu ľudí vrátane perzekuovaných občanov.
Pápež do svojej funkcie nastúpil v ťažkých časoch, keď sa v Európe rozhorievala druhá svetová vojna. Jeho prvá kontroverzia v spojení s nacistami však vznikla už v roku 1933, keď s nacistami podpísal tzv. konkordát o ochrane kresťanov žijúcich na území nacistického Nemecka, čím podľa mnohých v podstate legitimizoval nacizmus.
Ako príbeh pokračoval
Toto je najbohatší muž Slovenska
Mnoho Slovákov uvažuje, či v najbližšom období bude mať z čoho zaplatiť účty či nákup v potravinách. Sú však aj takí, ktorí majú na účte miliardy a otázka drahých potravín či nehnuteľností ich trápiť nemusí. Radí sa medzi nich aj Tomáš Chrenek, kráľ zdravotníctva, ale aj hutníctva. Vlastní Agel a s jeho menom sa spája viacero kontroverzií.
Chrenek sa mal napríklad stretávať s bývalou ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou. Diskutovať mali údajne o obsadzovaní vysokých postov v štátnej správe ľuďmi z Agelu. Spoločnosť Agel sa zas ocitla v konflikte so zdravotnými poisťovňami. Hovorilo sa o výhodných zákazkách a nejasných obchodných praktikách. Agel čelil okrem iného aj obvineniam z obchodovania cez schránkové firmy.
Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako sa z Tomáša Chreneka stal miliardár
Desivý únos je záhadou aj dnes
Po hádke s priateľom Marie zmizla a už ju nikto nikdy nevidel. Po niekoľkých rokoch sa na polícii objavila žena, ktorá tvrdila, že ju s manželom uniesli. Okrem toho prezradila aj ďalšie brutálne podrobnosti o týraní dievčaťa menom Colleen Stan, ktorú 7 rokov držali v truhle pod posteľou a jej manžel ju denne znásilňoval.
Keď mala Marie Elizabeth Spannhake 19 rokov, presťahovala sa so snúbencom Johnom Baruthom do Kalifornie. Ich život sa ale po niekoľkých týždňoch navždy diametrálne zmenil a už nikdy nevrátil do pôvodných koľají. Dvojica sa počas dňa na blšom trhu pohádala a Marie sa rozhodla absolvovať cestu domov bez Johna. To bolo ale najhoršie rozhodnutie, aké urobila a podľa všetkého aj posledná chvíľa, kedy John svoju snúbenicu videl.
V novom meste žili iba krátko, takže je viac než pravdepodobné, že Marie poriadne nepoznala cestu domov. Hodiny plynuli, a keď sa neobjavila ani po dvoch dňoch, John sa rozhodol zalarmovať políciu. No po Marie akoby sa zľahla zem. Navyše, všetky jej veci zostali v ich spoločnom byte, takže teória o tom, že by priateľa bez slova opustila, nedávala zmysel. Z jej zmiznutia bol spočiatku podozrivý práve John aj kvôli informáciám, podľa ktorých sa s ním Marie chcela rozísť. Netrvalo však dlho a bol zbavený tohto podozrenia, keďže detektor lži preukázal opak. Marie sa ale nenašla a najbližších 8 rokov o nej nikto nepočul.
Čo sa stalo, a prečo je jej únos stále záhadou
Martina žije v Thajsku
Bola unavená z neustáleho šplhania sa po korporátnom rebríčku od nevidím do nevidím, až si v jeden moment povedala, že život sa dá žiť určite aj inak. Rozhodla sa to skúsiť. Češka Martina Šmídová odišla do Ázie a usadila sa v Thajsku.
„Len som prežívala, než aby som mala radosť z toho, ako trávim svoj čas. Chcela som niečo viac,“ opísala, čo ju viedlo k tomuto odvážnemu kroku. Svoj súčasný domov našla na exotickom ostrove Ko Samui, kde túži dlhšie pobudnúť.
V rozhovore nám prezradila, čím sa živí, aké sú v Thajsku ceny, a taktiež, ako sa tu naučila väčšej pokore: Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Toto je jedna z najväčších beštií všetkých čias
Narodí sa človek zlý, alebo ho takým urobia okolnosti, v ktorých vyrastá? Zo skutkov Eda Geina niektorí vinia jeho matku. Práve jej výchova mala spôsobiť, že sa z neho stal zvrátený netvor, ktorý sa neštítil ničoho a bol schopný všetkého. Podľa niektorých stojí za smrťou vlastného brata.
Isté ale je, že zavraždil najmenej dve ženy, lebo sa na jeho matku podobali. Ďalšie obete vykopal z čerstvých hrobov a z častí ich tiel si doma vyrábal masky, ale aj doplnky či kusy nábytku. Odhaduje sa, že vykopal najmenej 40 tiel. Keď polícia vraha zadržala, to, čo našla v jeho dome, bolo hotovým peklom.
Ak sa chcete dozvedieť viac
Lukáš pracuje na expedičných lodiach, zarobiť dokáže aj 7 000 eur
Predstavte si, že by ste mali možnosť precestovať také kúty sveta, kam sa človek bežne len tak nedostane. Lukášovi v tele vždy bilo srdce cestovateľa, no podarilo sa mu premeniť cestovanie na živobytie. Prezradil, ako sa žije na expedičnej lodi, akú funkciu vykonáva a aké sú jeho najkrajšie zážitky.
Povedal nám tiež, v ktorých momentoch mu naozaj nebolo všetko jedno a ako sa s tým popasoval. Dozvedeli sme sa aj to, aké sú jeho zatiaľ nesplnené cestovateľské plány a sny.
Ak sa o Lukášových dobrodružstvách chcete dozvedieť viac
Strašidelné dievča nezarába nič, nikto netuší, kto to je
Na TikToku táto záhadná bytosť vystupuje pod prezývkou @raiaaa786 a číslo jej sledujúcich sa blíži k miliónu. Mnohé z videí, ktoré zverejnila, videlo niekoľko miliónov ľudí, a kým niektorí len vyjadrujú svoje zdesenie, ďalší obdivujú jej kreativitu a nepredvídateľnosť, ktorou spomedzi množstva identického obsahu skutočne vyniká.
Jej úplne prvé video, ktoré je na sociálnej sieti dostupné, bolo pridané len koncom júna a dosiahlo takmer šialených 98 miliónov prehraní. V pozadí hrá ruská skladba a ona na nahrávke otvára ústa do rozmerov, o akých ste možno ani netušili, že sú možné.
Čo je o tomto ruskom dievčati známe, a prečo ľudia rozoberajú jej zdravotný stav
