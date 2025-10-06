Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart

Jakub Baláž
Kedysi populárne športovo-rekreačné stredisko hľadá nového majiteľa, na miesto sme sa vybrali pozrieť aj my.

Ak v súčasnosti chcete navštíviť najmodernejšie lyžiarske strediská na Slovensku, s najväčšou pravdepodobnosťou zavítate do Vysokých či Nízkych Tatier. Areály v týchto oblastiach získavajú čoraz dominantnejšie postavenie, no nebolo to tak vždy. V neskoršom socializme a potom v 90. rokoch patrili medzi najvýraznejších hráčov Plejsy, lokalizované v nenápadnom regióne na východe Slovenska.

Športovo-rekreačný areál Plejsy sa nachádza na východnom Slovensku, iba na skok od centra mesta Krompachy. Je zasadený do malebného lesného prostredia a tradícia zimných športov sa tu zachováva už desaťročia. Faktom je, že v posledných rokoch nastal útlm a vplyvom viacerých faktorov by ste lyžiarov či hotelových hostí hľadali v kedysi vychýrenom stredisku iba márne.

História strediska Plejsy

Príbeh areálu na Plejsoch sa začal písať približne v medzivojnovom období. Práve v tomto čase tu prebehli prvé lyžiarske preteky, no podmienky boli vzhľadom na chýbajúcu infraštruktúru náročné. Z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že prvé budovy a chatky sa začali budovať pár rokov po druhej svetovej vojne, respektíve v 50. rokoch minulého storočia.

Ako uviedol primátor mesta Krompachy Dárius Dubiňák pre portál Život, oficiálny vznik pripadol na rok 1952, pričom následne bola založená aj prvá lyžiarska škola. Zásadný rozvoj však prišiel až v nasledujúcich desaťročiach, kedy sa Plejsy stali dokonca priekopníkom medzi domácimi lyžiarskymi strediskami.

V roku 2013 vtedajší šéf strediska Štefan Želasko uviedol, že práve v tomto areáli prebiehali prvé pokusy o umelé zasnežovanie. Dialo sa tak v 70. rokoch a Plejsy sa stali prvým kompletne zasnežovaným strediskom na Slovensku. Išlo o veľkú výhodu najmä so zreteľom na fakt, že počas niektorých rokov bol nielen u nás, ale aj v Európe problém s prírodným snehom. Počas minulého režimu teda išlo o klenot, ktorý dokázal bez problémov konkurovať aj Tatrám.

Zlaté 90. roky a významné preteky

Rezort Plejsy pre návštevníkov ponúkal kvalitné zjazdovky za prijateľné ceny, čo mu v istom období dávalo konkurenčnú výhodu a klientela doň prúdila aj z odľahlejších oblastí Slovenska. Pochopiteľne, v čase sa transformovala infraštruktúra a pribúdali rôzne moderné prvky. V 80. rokoch sa tu už konali významné preteky v rámci Československa a pripravovala sa infraštruktúra aj pre medzinárodné podujatia.

