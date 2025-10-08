S ochladením prichádza sezóna prezúvania: Kedy musíte vymeniť pneumatiky za zimné? Tento termín je hraničný

Jeseň sa čoskoro preklopí do zimy a ráno sa už stáva, že treba zoškrabávať námrazu z okien na našich autách. To je jasný znak toho, že prichádza sezóna, ktorú väčšina vodičov pozná ako “čas prezúvania”. V tomto čase sa vodiči rozdeľujú na zodpovedných, na tých, ktorí si veci nechávajú na poslednú chvíľu, či dokonca na tých, ktorí si aj v zime nechávajú letné pneumatiky a na cestách dúfajú v akúsi „Božiu pomoc“.
Každý rok sa pritom vedú tie isté debaty, či to ešte vydrží na letných, či už treba zimné, a či to vôbec má zmysel, keď ešte sneh ani nenapadol. Vo všeobecnosti však platí jednoduché pravidlo: len čo denná teplota dlhodobo klesne pod sedem stupňov Celzia, zimné pneumatiky sa stávajú nevyhnutnosťou.
Zimná pneumatika nie je len marketingový ťah. Jej guma je mäkšia a zostáva pružná aj v nízkych teplotách, zatiaľ čo letná sa stáva tvrdou ako plast. Zimná guma lepšie priľne k vozovke, skráti brzdnú dráhu a pomáha udržať kontrolu nad vozidlom v situáciách, kde by letná už dávno stratila priľnavosť.
Dezén zimnej pneumatiky je hlbší, lamely hustejšie a dokáže odvádzať sneh či vodu efektívnejšie. Takže aj keď snehu ešte niet, rozdiel je cítiť už v daždivom či chladnom počasí.
Čo hovorí zákon?
Zákon je však na Slovensku v tom prípade dosť benevolentný a prezutie kolies je tak do značnej miery vecou zdravého rozumu, hoci sú stanovené jasné hranice. Podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (§ 38) smie vozidlo kategórie M1, teda bežné osobné auto, a N1, čo sú malé dodávky, jazdiť po ceste iba vtedy, ak má všetky nápravy vybavené zimnými pneumatikami, a to v prípade, že sa na vozovke nachádza súvislá vrstva snehu, ľad alebo námraza.
Táto povinnosť platí od 15. novembra do 31. marca. V praxi to znamená, že ak niekoho policajt zastaví na zasneženej ceste a má letné pneumatiky, riskuje pokutu a v prípade nehody aj problém s poisťovňou.
Zimné pneumatiky musia byť označené symbolom M+S, čo znamená “Mud and Snow”, teda blato a sneh. Odporúča sa však používať také, ktoré majú aj znak 3PMSF , teda tri vrcholky hory a snehovú vločku, čo je medzinárodný symbol pre pneumatiky testované priamo v zimných podmienkach. Aj keď sa v médiách minulý rok objavovali správy, že označenie M+S už nebude stačiť, pre bežného vodiča sa na Slovensku zatiaľ nič nemení.
Celoročné pneumatiky
Čoraz populárnejšou alternatívou sú však celoročné pneumatiky, ktoré fungujú ako akýsi kompromis medzi zimnými a letnými. Výrobcovia ich navrhujú tak, aby poskytovali dostatočný výkon počas celého roka, či už na suchu, v daždi, pri nízkych teplotách alebo pri miernom snehu, píše web AZ-pneu.sk.
Majú tvrdšiu zmes než zimné pneumatiky, aby sa pri vyšších teplotách neopotrebovali príliš rýchlo, no zároveň obsahujú prvky zimného dezénu, ktoré pomáhajú pri zníženej námraze, snehu či vlhku. Platí však, že v lete nie sú také dobré ako klasické letné a v zime o niečo zaostávajú za klasickými zimnými.
„Pokiaľ sa, napríklad, párkrát do mesiaca ocitnete mimo mesta, už je lepšie začať uvažovať o tom, aby ste mali obuté niečo, čo vám zaistí viac istoty na vozovke. Mimo mesta je vždy lepšie mať takú pneumatiku, ktorá je plne prispôsobená danému ročnému obdobiu,“ povedal v našom staršom článku na margo celoročných pneumatík skúsený automechanik.
„Sezónne pneumatiky majú jednoducho iné jazdné vlastnosti. Taká zimná pneumatika má horšiu brzdnú dráhu na suchu, čo znamená, že nie je ‘bezpečnejšia’, len je prispôsobená na to, aby lepšie držala na zasneženej ceste, počas námrazy, alebo na mokrej vozovke. Na suchu však držia lepšie letné,“ dodal.
Pre mierne celoročné podmienky však ide o bezpečné a úsporné riešenie. Pri ich kúpe sa taktiež oplatí uprednostniť modely, ktoré sú označené M+S a ideálne aj 3PMSF, inak s nimi nebudete môcť jazdiť na snehu či na zľadovatenej ceste.
Kedy teda meniť?
Väčšina šoférov a vo všeobecnosti motoristov sa pri výmene letných pneumatík za tie zimné riadi podľa počasia, iní zas dajú na dlhoročné skúsenosti a chcú sa vyhnúť plnému kalendáru v pneuservise. Tí šikovnejší si kolesá vymenia aj sami. Všeobecne ale platí, že čakať príliš dlho, teda kým napadne prvá vrstva snehu, či príde ranná námraza, sa neodporúča. Pri prezúvaní sa oplatí nechať skontrolovať tlak v pneumatikách, hĺbku dezénu aj prípadné poškodenia bočných stien.
Nemať prezuté pneumatiky je rizikom nielen kvôli počasiu, ale aj z dôvodu prípadnej pokuty. Ak vás policajti skontrolujú v nevhodnom stave vozovky na nevhodných pneumatikách, pokuta činí od 30 do 50 eur.
V krajnom prípade vám dokonca môžu zakázať pokračovať v jazde, pričom náklady na odťahovú službu si hradíte vy. Výnimku majú vozidlá napríklad v prípade, že je na náprave pneumatika na núdzový dojazd, respektíve ak ide o terénne vozidlo.
Čo so starými pneumatikami?
V zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v § 69 píše, že spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru. Za spätný zber odpadových pneumatík sa považuje aj bezplatný zber odpadových pneumatík na zbernom dvore alebo na inom mieste určenom obcou.
Znamená to, že pneumatiky môžete odovzdať v hociktorom pneuservise, pričom si za túto službu od vás nemôžu pýtať peniaze. Takže aj ak si pneumatiky prezujete svojpomocne a potrebujete sa starých zbaviť, jednoducho ich zavezte do pneuservisu.
Tipy na zimu
Vhodné pneumatiky sú síce základ, no vodiči by v chladnom počasí nemali okolo auta podceniť viacero vecí. Veľký pozor si napríklad treba dať na chladiacu kvapalinu, ktorá by mala byť nemrznúca aspoň do -25 °C. Rovnako je na tom aj zmes do ostrekovačov. Vhodné je mať so sebou aj škrabku, lopatku či napríklad aj snehové reťaze.
Záchranou sú neraz aj rôzne spreje na rozmrazovanie kľúčovej dierky či dverí. Pred zimou je navyše vhodné skontrolovať aj autobatériu, a to najmä vtedy, ak jazdíte len po meste.
Nahlásiť chybu v článku