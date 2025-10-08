Slováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapil

Obľúbená šou Na nože s populárnym Martinom Novákom priniesla po štarte jesennej sezóny na obrazovky Markízy päť nových epizód, ktoré boli zaradené do štvrtej série odvysielanej ešte v prvej polovici roka. Divákom naservírovala unikátny moment, aký doteraz nevideli – šéfkuchár udelil všetkých 5 nožov vôbec prvýkrát. No netradičné bolo aj to, že až štyri časti boli nakrútené na východe Slovenska.
Pozreli sme sa na hodnotenia týchto podnikov na googli, vychádzajúce z recenzií Slovákov, ktorí ich navštívili. Prekvapí predovšetkým umiestnenie jednej reštaurácie, ktorej Martin Novák udelil takmer najmenej nožov spomedzi tejto päťky, no všedná verejnosť s ním úplne nesúhlasí a podľa zákazníkov je druhá najlepšia.
5. Reštaurácia u Katky (16. epizóda)
Hodnotenie Martina Nováka: 4 nože z 5
Hodnotenie na základe recenzií návštevníkov: 3,7 hviezdičiek z 5 (302 recenzií)
V poslednej epizóde štvrtej série šou Na nože zavítal Martin Novák do košickej Reštaurácie u Katky a udelil jej až štyri nože. A to aj napriek tomu, že po príchode na miesto skonštatoval, že má pocit, akoby sa vrátil o pár desiatok rokov do minulosti. No keď sa po mesiaci vrátil, vypichol už len pár nedostatkov. Recenzie návštevníkov však hovoria niečo iné a podľa nich obsadila poslednú priečku nášho rebríčka.
Na googli svieti podniku hodnotenie 3,7 hviezdičky z 5, no je nutnú podotknúť, že väčšina z recenzií bola pridaná ešte pred odvysielaním relácie, aj keď na druhej strane, bola nakrúcaná dávnejšie.
„Boli sme tam na obed s rodinou na základe relácie Na nože a veľmi nám chutilo,“ stojí v jednej z nich. Viacerí zas pochválili obsluhu. No potom sa objavili ľudia, ktorí tvrdia, že sa sem už nikdy nevrátia. „Jedlo pripomína polotovar z hromadnej výroby niekde v garáži. No hrôza,“ udrel jeden z nespokojných zákazníkov približne pred mesiacom.
V článku sa po odomknutí dozvieš
- ktorá reštaurácia je úplne najlepšia z Na nože podľa zákazníkov;
- pri ktorej návštevníci nesúhlasia s Martinom Novákom;
- akú zvláštnu vec jednému z podnikov ľudia vyčítajú;
- čo si myslia o reštaurácii, ktorá ako jediná dostala všetkých 5 nožov.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku