Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť

Foto: archív Michaly Bartošovej

Zuzana Veslíková
Slováci a Česi v zahraničí
"Práca v zahraničí nie je vždy jednoduchá, ale je to skúsenosť, ktorá človeka obohatí na celý život," priznáva.

Jedného dňa si s priateľom povedali, že by chceli žiť v Nórsku a zrazu trávia v tomto severskom klenote už tretiu sezónu. Michaela Bartošová pracuje v miestnom hoteli na pozícii breakfast a lunch chef a aj keď si život v zahraničí vyžaduje istú obetu, skúsenosti, ktoré vďaka nemu získava, sú na nezaplatenie. 

Krajina fjordov si uchmatla Michaelino srdce, no nájsť si tu prácu podľa nej nie je najjednoduchšie. „Viackrát sa mi stalo, že som poslala aj 40 životopisov a odpoveď prišla možno až po mesiaci, a aj to len od pár ľudí,“ opisuje svoje skúsenosti. No napokon sa jej to podarilo, preto radí ľuďom, ako na to.

Pracuješ v hoteli v Nórsku ako breakfast a lunch chef (kuchár, ktorý pripravuje raňajky a obedy). Čo všetko je náplňou tvojej práce?

Ako breakfast a lunch chef je mojou hlavnou úlohou pripraviť raňajky a obedy pre hostí. Raňajky často chystám sama aj pre 160 ľudí a hoci je to náročné, robím to s radosťou. Obrovskou motiváciou sú pre mňa spokojní hostia, ktorí mi ich pochvália, či už po chuťovej alebo estetickej stránke. Dbám na to, aby jedlo nielen dobre chutilo, ale aj pekne vyzeralo.

Ako lunch chef pripravujem pizze, hamburgery, rôzne šaláty a dezerty.

@fitmishel Ako hodnotíš moju prácu v 🇳🇴👩🏻‍🍳? #norway #breakfastchef #chef ♬ I Adore You – HUGEL & Topic & Arash

Ako vyzerá tvoj pracovný týždeň? Koľko hodín odrobíš a koľko máš voľna?

Pracujem päť dní v týždni po 8 hodín a vždy mám dva dni voľno. Väčšinou to vychádza na približne 175 hodín mesačne, ale keď je silná sezóna a veľa hostí, tak sa to vie vyšplhať aj k 200 hodinám.

Je tvoje vedenie prísne? Pracuje s tebou viac ľudí zo zahraničia?

Môj vedúci vôbec nie je prísny, práve naopak. Mám skvelého šéfa, ktorý mi dáva voľnú ruku v kuchyni, takže môžem skúšať nové jedlá a pritom ma vždy podporuje. Aj vďaka nemu mám väčšiu motiváciu chodiť do práce.

V tíme je veľa národností od Čechov, Poliakov, Estóncov, až po Španielov a Nórov.

To je podľa mňa jedna z najväčších výhod práce v zahraničí – človek má možnosť spoznať rôznych ľudí a kultúry.

@fitmishel 🇳🇴 Pracujem v Nórsku ako lunch & breakfast chef 👩‍🍳 Ráno raňajky, cez obed burgre a každý deň iný príbeh Ak ťa zaujíma, ako sa sem dostať alebo ako to tu funguje, napíš do komentára ⬇️ #norwaylife #chef #workabroad #norwayfood #travelandwork ♬ Walking Around – Instrumental Version – Eldar Kedem

V Nórsku pracuješ už tretiu sezónu. Čomu si sa venovala po minulé roky?

Prvú sezónu som začala v housekeepingu ako chyžná, kde som mala za 7,5 hodiny upratať takmer 30 izieb. Bola to fyzicky náročná práca, ale mala som ju rada, pretože ma upratovanie baví.

Druhú, a aj teraz túto tretiu sezónu už pracujem v tom istom hoteli. Najskôr som začala ako umývač riadu a postupne som sa dostala na pozíciu, ktorú mám dnes.

Mala si vždy dohodnutú prácu dopredu, než si vycestovala? Ako prebieha takýto pohovor?

