Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír

Foto: Instagram (mercyforchrista)/ SITA (AP)

Petra Sušaninová
Za brutálnu vraždu bola odsúdená na trest smrti.

Christa mala celý život pred sebou, no rozhodla sa, že oň niekoho iného pripraví. Dokonca to ani netajila, otvorene sa chválila tým, že niekoho krutým spôsobom zavraždila. Súd napokon rozhodol, že si nezaslúži žiť ani ona. Stala sa najmladšou ženou odsúdenou na trest smrti v súčasnej Amerike.

Anjelská tvár, no srdce diabla

Ako sa dozvedáme z webu All That Is Interesting, Christa Gail Pike sa narodila v marci v roku 1976. Už od narodenia to nemala ľahké. Jej mama sa viac zaujímala o večierky a drogy ako o výchovu svojej dcéry. Christin otec sa zas o ňu ani najmenej nezaujímal a nechcel s ňou mať nič spoločné. Jej jedinou nádejou tak bola stará mama, ktorá sa o ňu starala, kým vládala. Nanešťastie, stará mama zomrela, keď mala Christa len 12 rokov.

Musela sa vrátiť žiť k svojej matke a už ako tínedžerka sa dostala k prvým drogám. Marihuanu začala fajčiť v čase, keď bola v podstate ešte stále dieťaťom. Nedokončila ani vzdelanie a už v mladosti ju zatkli za krádež. Istý čas strávila v nápravnom ústave a po prepustení sa opäť pustila do štúdia.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Mercy for Christa Pike (@mercyforchrista)

Mala sa stať zdravotnou sestrou, no viac ju zaujímali chlapci. Konkrétne Tadaryl Shipp, ktorým bola posadnutá. Podľa webu Distractify by mnohí len ťažko na prvý pohľad uverili tomu, že Christa bola schopná toho najbrutálnejšieho zločinu. Hovorili o nej, že je to človek s tvárou anjela, no so srdcom diabla. Aby toho nebolo málo, spolu s Tadarylom sa zaujímali o okultizmus a satanizmus.

O vražde hovorila otvorene, nikto ju nebral vážne

Nie je možné s istotou povedať, čo v Christe spôsobilo zlom, následkom ktorého vraždila. Isté ale je, že chorobne žiarlila a myslela si, že jej spolužiačka Colleen Slemmer si robí na Shippa zálusk, napriek tomu, že o tom neexistovali žiadne dôkazy. Aj Colleenini priatelia neskôr potvrdili, že sa o Tadaryla skutočne nezaujímala.

Napriek tomu v januári v roku 1995 Christa, jej kamarátka Shadolla Peterson a Tadaryl zosnovali plán, ako sa Colleen zbaviť. Skupinka vraj verila, že ju musia obetovať satanovi. Christa dokonca pred vraždou otvorene hovorila pred svojimi priateľmi o tom, že sa chystá vraždiť, lebo má na to chuť. Nikto ju ale nebral vážne.

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • čo všetko si Christina obeť vytrpela;
  • prečo súd rozhodol, že si zaslúži trest smrti;
  • prečo obhajoba žiada zmiernenie trestu.

 

