Bol to hrozný čin, no pravda vyšla najavo: Šimečka reaguje na rozsudok Juraja Cintulu, hovorí o zneužívaní tragédie politikmi

Atentát na predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) bol desivý čin, ktorý sa nesmie opakovať. Je správne, že vinník dostal súdom vymeraný prísny trest. Násilie v politike nemá čo hľadať.
V reakcii na utorkové odsúdenie Juraja Cintulu na 21 rokov trestu odňatia slobody to vyhlásil predseda opozičného PS Michal Šimečka.
Šimečka: Klamstvá o prepojení s opozíciou sa vyvrátili
„Zároveň je dôležité aj to, že sa na súde vyvrátili všetky podlé klamstvá predstaviteľov koalície o tom, že atentátnik bol previazaný s médiami, občianskou spoločnosťou alebo opozíciou. Bol to čistý blud a zneužitie tragédie na politický boj proti opozícii,“ uviedol Šimečka.
Obžalovaný Juraj Cintula, ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica, je vinný zo spáchania trestného činu teroristického útoku. Rozsudok vyhlásil Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici. Odsúdil ho na 21 rokov väzenia. Rozsudok nie je právoplatný.
