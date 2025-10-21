Zákon roka prešiel, koalícia oslavuje: Parlament schválil rozpočet na rok 2026, hlas dodal aj Ferenčák

Parlament dnes schválil štátny rozpočet na rok 2026. Poslanci o ňom rokovali od 11.00 hodiny a napokon ho odhlasovali s podporou 79 poslancov, presne podľa očakávaní vládnej koalície. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) označil rozpočet za zodpovedný a stabilizačný, zatiaľ čo opozícia ho kritizovala ako nerealistický a neudržateľný.
Do rozpravy sa pred hlasovaním zapojili viacerí opoziční poslanci a to tak, že reagovali faktickými poznámkami na výroky kolegov, čím predlžovali čas rozpravy. Chceli, aby sa o rozpočte hlasovalo až po 17. Napokon však predseda parlamentu Richard Raši dal hlasovať o rozpočte.
Podľa rezortu financií má deficit verejných financií klesnúť na niečo vyše 4 percentá HDP, čo predstavuje približne šesť miliárd eur. Poslanci sa zároveň venovali aj prerokovávaniu školských zákonov, ktoré upravujú financovanie a správu škôl.
Kľúčový hlas prišiel od poslanca Hlasu
Rozhodujúcim momentom pred hlasovaním bolo stanovisko poslanca Jána Ferenčáka z hnutia Hlas-SD, ktorý potvrdil, že rozpočet podporí. Ako informoval Denník N, Ferenčák svoje rozhodnutie zmenil po telefonáte s ministrom financií Ladislavom Kamenickým.
Minister mu mal dať garancie, že jednotlivé rezorty nebudú v prvých mesiacoch rýchlo míňať vyčlenené financie. Ferenčák uviedol, že mu „slovo ministra stačilo“ a očakáva „dôslednú kontrolu výdavkov“.
Rozpočet prešiel so 79 hlasmi
Koalícia tak mohla pri hlasovaní počítať s jeho podporou. Schválenie rozpočtu so 79 hlasmi potvrdilo, že vláda si udržala parlamentnú väčšinu. Ferenčák zároveň vyhlásil, že nepredpokladá žiadne disciplinárne opatrenia ani vylúčenie z Hlasu-SD.
Kamenický už cez víkend veril, že všetko pôjde hladko
Minister financií Ladislav Kamenický už počas víkendu v relácii Politika 24 na Joj 24 vyhlásil, že hlasovanie o štátnom rozpočte prebehne bez problémov. Tvrdil, že vláda má v parlamente dostatok hlasov, a spomenul, že počíta aj s podporou Jána Ferenčáka.
Kamenický pripomenul, že Slovensko patrí medzi premiantov v znižovaní deficitu verejných financií. Deficit by mal v roku 2026 klesnúť na 4,1 % HDP, pričom minister avizoval, že vláda sa chce viac zamerať na boj proti daňovým únikom a efektívnejší výber daní.
