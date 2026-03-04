Boje na Blízkom východe sa rozširujú: Útoky v Libanone majú ďalšie obete. Irán tvrdí, že ovláda Hormuzský prieliv

Americké sily od začiatku bojov proti Iránu zasiahli približne 2000 cieľov v krajine, pričom zničili 17 iránskych lodí vrátane ponorky. V utorkovom videu na sociálnej sieti X to uviedol admirál Brad Cooper, veliteľ Ústredného velenia ozbrojených síl USA (CENTCOM).
Podľa jeho slov došlo k výraznému oslabeniu iránskej protivzdušnej obrany, informuje TASR podľa televízie Sky News a al-Džazíra. „Na tejto operácii sa zúčastňuje viac než 50.000 vojakov, 200 stíhačiek, dve lietadlové lode a bombardéry zo Spojených štátov a ďalšie sily sú na ceste… Značne sme oslabili iránsku protivzdušnú obranu a zničili stovky iránskych balistických rakiet, odpaľovacích zariadení a dronov,“ poznamenal Cooper.
Americké útoky zasiahli tisíce cieľov
Irán podľa neho na americko-izraelské útoky reagoval viac než 500 balistickými raketami a viac ako 2000 dronmi, no jeho schopnosť pokračovať v úderoch je podľa Coopera postupne obmedzená v dôsledku pokračujúcich útokov na iránske odpaľovacie zariadenia. „Vidíme, že schopnosť Iránu zasiahnuť nás a našich partnerov klesá, zatiaľ čo naša bojová sila naopak rastie,“ dodal veliteľ CENTCOM.
Libanonské ministerstvo zdravotníctva v stredu oznámilo, že pri izraelských útokoch na dve mestá južne od Bejrútu zahynulo najmenej šesť ľudí a ďalších osem utrpelo zranenia. Izraelská armáda zároveň vyzvala obyvateľov 16 miest a dedín na juhu Libanonu, aby okamžite opustili svoje domovy. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a stanice al-Džazíra.
Úder zasiahol aj budovu v Baalbeku
„Pre vašu bezpečnosť musíte okamžite opustiť svoje domovy,“ uviedol hovorca izraelskej armády Avichaj Adrai so zoznamom 16 oblastí vrátane mesta Šakra. Podľa izraelskej strany budú údery zamerané na militantov proiránskeho hnutia Hizballáh.
Ďalší izraelský nálet v stredu zasiahol štvorposchodovú budovu v meste Baalbek na východe Libanonu, informovali tamojšie štátne médiá. Podľa prvých správ si útok vyžiadal niekoľko obetí, pričom záchranné zložky pokračujú v pátraní pod troskami. Libanonské úrady už v utorok večer uviedli, že v dôsledku izraelskej „agresie“ zahynulo už najmenej 50 ľudí a zranenia utrpelo ďalších 335 osôb.
Libanon bol v pondelok opäť zatiahnutý do vojnového konfliktu, ktorý sa začal v noci na pondelok raketovým a dronovým útokom Hizballáhu na Izrael. Izraelská armáda v reakcii na to spustila odvetné údery na juh Libanonu, údolie Bikáa a južné predmestia libanonskej metropoly Bejrút, ktoré sú baštami proiránskeho hnutia.
Hizballáh ako dôvod pre svoje útoky na Izrael uviedol spoločnú izraelsko-americkú vojenskú operáciu v Iráne, ktorá sa začala v sobotu 28. februára. Pri útoku na Teherán prišiel o život iránsky najvyšší vodca Alí Chameneí. Izraelská armáda v noci na stredu oznámila spustenie rozsiahlej vlny útokov na viaceré ciele v Iráne. Z krajiny hlásia výbuchy, presné údaje o obetiach a škodách však zatiaľ nie sú k dispozícii. Teherán pokračuje v odvetných útokoch na Izrael, izraelská armáda však podľa webu The Times of Israel nezaznamenala žiadnych zranených.
Irán tvrdí, že kontroluje Hormuzský prieliv
Iránske Revolučné gardy v stredu vyhlásili, že majú úplnú kontrolu nad Hormuzským prielivom, kľúčovou námornou trasou pre prepravu ropy a zemného plynu. Plavidlám pokúšajúcim sa prejsť cez prieliv pohrozili spôsobením škôd raketami či dronmi, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„V súčasnosti je Hormuzský prieliv pod úplnou kontrolou námorníctva Islamskej republiky,“ píše sa vo vyhlásení, ktoré zverejnila iránska agentúra Fárs. Americký prezident Donald Trump pritom v utorok večer oznámil, že americké námorníctvo začne čo najskôr v prípade potreby sprevádzať ropné tankery cez Hormuzský prieliv. Spojené štáty podľa neho v každom prípade zaručia voľný tok energetických surovín do celého sveta.
USA chcú chrániť ropné tankery
Trump oznámil, že s okamžitou platnosťou nariadil vládnej agentúre pre rozvojové financovanie (DFC), aby „za veľmi rozumnú cenu poskytovala poistenie politických rizík a záruky finančnej bezpečnosti“ pre všetok námorný obchod, najmä v oblasti energetiky, prechádzajúci cez Perzský záliv. „Táto služba bude k dispozícii všetkým lodným dopravcom,“ uviedol.
V dôsledku vojny na Blízkom východe, ktorú spustili sobotňajšie americké a izraelské údery na Irán, prudko vzrástli ceny ropy na svetových trhoch. Plavba cez Hormuzský prieliv, spájajúci Perzský záliv s Arabským morom, sa od víkendu prakticky zastavila. Iránske Revolučné gardy už v pondelok varovali, že podpália každú loď, ktorá sa tadiaľ pokúsi preplaviť.
Teherán ale prieliv oficiálne neuzavrel a iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí uistil, že to ani nemá v úmysle. Cez túto úzku vodnú cestu medzi Iránom a Ománom sa za bežnej prevádzky prepravuje približne pätina svetovej produkcie ropy.
