Blíži sa séria, aká tu ešte nebola. Herec z Dunaja odhalil, čo čaká divákov, no jedna vec ho zamrzela

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Podľa jeho slov to bude veľmi zaujímavé.

Seriál Dunaj, k vašim službám sa po úspešných dvanástich sériách vracia s trinástou, ktorá odštartuje už zajtra. Divákov čaká poriadna dávka dramatických zvratov, napätia a nových príbehových línií, pričom stále sa rozvíja aj Hansova dejová linka spolu s Gerhardom. Herec Martin Nikodým, ktorý patrí medzi stálice seriálu, naznačil, že táto séria bude úplne iná než predchádzajúce. 

Fanúšikovia megahitu môžu búchať šampanské. Po prestávke opäť uvidia nové časti seriálu, v ktorých nebude chýbať ani Hans Müller. Ako prezradil jeho predstaviteľ Martin Nikodým v rozhovore pre Markízu, diváci sa majú na čo tešiť. „No, neviem, či bola taká séria, ktorá bola plná takých dramatických zvratov a takých zaujímavých prekvapení aj na jednej, aj na druhej strane, ako je táto trinásta, ktorá ide do vysielania,“ vyšiel s pravdou von herec.

Už to nie je také ako predtým

Na začiatku to vyzeralo tak, že jeho postava bude len vedľajšia a nebude mať dlhé trvanie v deji, no nakoniec dostala viac príležitostí. „My sme to už preberali pred štartom tej predošlej série, že Müller bude mať viac priestoru. Aj to sa potvrdilo. Spolu s Krügerom sme ich trošku videli viac do hĺbky,“ priznal umelec, ktorého majú všetci zafixovaného ako moderátora Milionára.

Prirodzene, fanúšikov zaujíma, ako to bude ďalej s Hansom. Herec má pre nich dobrú správu, aj keď on z toho nie je nadšený pre jednu vec.

„Bude sa to rozvíjať, čo mňa trošku mrzí. Vždy sme tak so žartom hovorili, že my sme dvaja s Jankom Slezákom ako Bolek a Lolek a tak tu účinkujeme spoločne. Avšak už nás trošku rozdelili, každý máme svoj svet. Aj tie naše postavy sú trošičku iné, takže už sa aj častejšie nestretávame na pľaci. Ale budú to fakt že zaujímavé veci, ktoré sa nám budú diať,“ objasnil herec, ktorý dokonca nedávno naznačil, že jeho postava už nebude dlho v deji.

Niektorí budú pochybovať, iní zradia

