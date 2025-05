Bežná rodinná situácia sa skončila tragédiou: Nevlastný otec zastrelil syna po hádke, všetko sa začalo zakázanou videohrou

Na začiatku bol zákaz hry, na konci tragická a zbytočná smrť. V americkom meste Davenport sa v jednej domácnosti odohrala tragédia, ktorá pripravila rodinu o syna. Príčinou bol spor, ktorého sa zúčastnili aj najmladší členovia domácnosti.

Na prípad upozornila spravodajská stanica FOX. Deväťročný chlapec sa v izbe svojho staršieho brata hral Fortnite, ktorý mu rodičia výslovne zakázali. Keď to matka zistila, potrestala ho tým, že mu zobrala mobilný telefón.

Rozrušený chlapec vošiel do jej spálne, otvoril zásuvku nočného stolíka a vytiahol pištoľ. Tá patrila jeho nevlastnému otcovi, 43-ročnému Kellymu Garciovi. Spolu s matkou sa mu ju snažili zobrať a podarilo sa im to. V tej chvíli vošiel do izby aj najstarší syn, 26-ročný Azareel J. Martinez.

Konflikt skončil smrťou

Medzi Garciom a Martinezom vznikla hádka. Podľa polície medzi nimi dlhodobo panovalo napätie. Garcia počas hádky niekoľkokrát vystrelil. Martinez utrpel vážne zranenia v oblasti hrudníka a brucha. Keď sa snažil odísť z miestnosti, Garcia ho ešte dvakrát zasiahol do chrbta. Martinez neskôr v nemocnici zomrel.

Garcia bol obvinený z vraždy druhého stupňa a z toho, že nezabezpečil zbraň pred deťmi. Podľa polície nie sú dôkazy, že by sa Azareel pokúsil o fyzický útok. Zásahy do chrbta vylučujú, že išlo o sebaobranu.

Deti videli všetko

Pri incidente boli prítomné aj deväť- a jedenásťročné deti. Obaja súrodenci boli svedkami streľby. Mladší z chlapcov podľa vyjadrenia polície len smutne zopakoval vetu: „Brata už nemám.“ Vyšetrovatelia dodali, že celej tragédii sa dalo predísť. Podľa nich by sa nič z toho nestalo, keby zbraň nebola v dome voľne prístupná.