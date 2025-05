Slovenskí manželia záhadne zmizli: Prípad má temnú dohru. Pár našli, no muža obvinili z vraždy svojej ženy

Polícia obvinila 77-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy svojej manželky. Ide o prípad dvojice, ktorá bola nezvestná. Manželov napokon vypátrali v Maďarsku, no ženu vo veku 72 rokov už našli bez známok života. TASR o tom informovala košická krajská polícia.

Oznámenie o nezvestnosti prijali policajti na obvodnom oddelení Policajného zboru Moldava nad Bodvou koncom marca. Vozidlo, na ktorom sa mala dvojica pohybovať, bolo nájdené na území Maďarska.

„Osoba ženy však bola nájdená v interiéri vozidla bez známok života, muž bol následne umiestnený na jednom z nemocničných oddelení. Keďže manželský pár bol nájdený na území Maďarska, vo veci začali konať maďarskí kolegovia,“ uviedla polícia s tým, že podľa ich zistení došlo k úmrtiu ženy udusením.

Zadržali ho v Maďarsku

Prípad prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. „Obvinený muž bol zadržaný na území Maďarska a po tom, čo Hlavný krajský súd v Budapešti svojím rozhodnutím povolil vydanie obvineného na trestné stíhanie do Slovenskej republiky, bol muž eskortovaný do cely policajného zaistenia na Slovensko,“ dodala polícia, podľa ktorej vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do vyšetrovacej väzby.

Mužovi hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo na doživotie.