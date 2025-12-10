Prvé kroky ku sláve: Tomáš Bezdeda odhalil svoje kariérne začiatky, ktoré mu zmenili život

Zdôraznil dve osoby, ktoré mu pomohli.

Sympatický mladý umelec patrí už roky medzi najznámejšie tváre slovenskej hudobnej scény. Hoci dnes vystupuje s ľahkosťou skúseného profesionála, cesta k úspechu nebola vždy jednoduchá. Nedávno si zaspomínal na svoje úplne prvé kroky v hudbe – a podelil sa o spomienky, ktoré ho sprevádzajú dodnes.

Tomáš Bezdeda zalovil v pamäti vďaka emotívnemu stretnutiu s kapelou Tublatanka, ktorá funguje na slovenskej hudobnej scéne už celé desaťročia. Hudobníci v ňom vyvolali nostalgiu, ale aj spomienky na úplné začiatky, kedy si budoval kariéru speváka a chcel preraziť. Nenechal si to len pre seba a o tomto dojímavom momente informoval svojich fanúšikov na sociálnej sieti.

Otvoril staré spomienky

V tom čase bol Tomáš pubertiakom a dostal sa do finále speváckej talentovej šou SuperStar. Spomenul dvoch hudobníkov z legendárnej slovenskej kapely, ktorí ho zjavne veľa naučili. „Legenda Tublatanka, dnes mi bolo opäť cťou „pokecať“ o muzike aj o inom. Ďuriho Topora poznám už, fuuu… Hádam aj 18 rokov, to už je nejaké to číslo, vek mladého človeka. Skvelý basgitarista, ale ešte aj aký výborný gitarista. Dosť veľa času sme strávili pri gitarách, vždy mi to niečo dalo,“ prezradil Tomáš Bezdeda.

Očividne si stretnutie s Tublatankou užil naplno, no nie tak, ako by to bolo u ostatných fanúšikov. Znamenalo preňho oveľa viac, keďže ho sprevádzala na ceste za hudobným vkusom a speváckym štartom. Predovšetkým Maťo Ďurinda, za ktorým smerovali jeho kroky.

„Maťo Ďurinda, pamätám si, ako som mu zazvonil na dome po prvom kole SuperStar, keď som spieval skladbu ‘Dnes’… Maťo ma hneď pozval k nemu domov a poukazoval mi gitary a ja som ako 19-ročný chalan v maturitnom ročníku len pozeral s otvorenými ústami a hovoril si, že vau, to sa mi snáď sníva. Život je krásny a muzika nádherná,“ pokračoval a zverejnil fotografiu s obidvomi hudobníkmi z kapely.

