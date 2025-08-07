Bez práce ostane 250 ľudí, na Slovensku sa zatvorí ďalšia významná firma. Pre región pôjde o bolestivú stratu

Rok 2025 môžeme bez nadnesenia označiť ako čierny pre mnohé slovenské priemyselné odvetvia. Od januára sa u nás zatvorilo niekoľko významných firiem, o prácu prišli tisíce Slovákov a ako sa zdá, negatívnych správ neubúda. Koniec totiž hlási ďalší výrobný závod.
Spoločnosť ZF patrí medzi významných slovenských zamestnávateľov. Prácu dáva na tuzemskom trhu tisícom ľudí a jej závody nájdeme v Leviciach, Komárne, Trnave či napríklad v Detve. Podľa najnovších správ to už ale pri poslednom menovanom regióne nebude platiť dlho. Ako informoval spravodajský portál TA3, nemecký výrobca plánuje detviansku firmu zatvoriť.
Podľa dodatočných informácií by malo dôjsť k postupnému utlmeniu výroby, ktorá sa napokon definitívne skončí začiatkom budúceho roka. Závod v Detve sa špecializuje na výrobu časti podvozkov a systémov riadenia, ktoré sú určené pre automobilový priemysel. Ten v Európe prežíva turbulentné obdobie, problémy hlásia aj dlhoroční a stabilní producenti.
V praxi to bude pre región znamenať, že prácu stratí okolo 250 ľudí, hoci kompetentné orgány zatiaľ nedisponujú informáciami o hromadnom prepúšťaní. Tieto správy potvrdila aj samotná firma, pričom ako v stanovisku uvádza, zamestnancom chce pomôcť formou špeciálnych podporných programov.
Časť výroby sa presunie, na Slovensku ZF nekončí
„Európsky automobilový trh dlhodobo klesá, pričom sa predpokladá, že objem výroby v roku 2025 bude približne o 30 % nižší ako v roku 2018,“ uviedol pre TA3 hovorca ZF Andreas Veil. Ako dodal, kľúčovú úlohu zohrala tiež strata významného miestneho dodávateľa a závod už nedokázal byť, aj napriek snahe, rentabilný.
Dobrou správou pre Slovensko je, že spoločnosť ZF neplánuje celkové ukončenie svojich tuzemských aktivít. Jeho ďalšie pobočky a závody ostávajú v prevádzke, časť výrobných kapacít z Detvy by mali poňať napríklad Levice.
„Spoločnosť sa rozhodla postupne presunúť aktivity z Detvy do iných závodov v rámci divízie Fahrwerktechnik – predovšetkým do závodu v Leviciach. Tento krok má pomôcť optimalizovať miestne nákladové štruktúry a prispôsobiť výrobu očakávaným objemom trhu,“ upresnil Veil.
