Bez práce ostane 250 ľudí, na Slovensku sa zatvorí ďalšia významná firma. Pre región pôjde o bolestivú stratu

Foto: TASR - Jozef Poliak

Jakub Baláž
Známy výrobca oznámil zatváranie jedného zo svojich slovenských závodov, na stole je aj hromadné prepúšťanie.

Rok 2025 môžeme bez nadnesenia označiť ako čierny pre mnohé slovenské priemyselné odvetvia. Od januára sa u nás zatvorilo niekoľko významných firiem, o prácu prišli tisíce Slovákov a ako sa zdá, negatívnych správ neubúda. Koniec totiž hlási ďalší výrobný závod.

Spoločnosť ZF patrí medzi významných slovenských zamestnávateľov. Prácu dáva na tuzemskom trhu tisícom ľudí a jej závody nájdeme v Leviciach, Komárne, Trnave či napríklad v Detve. Podľa najnovších správ to už ale pri poslednom menovanom regióne nebude platiť dlho. Ako informoval spravodajský portál TA3, nemecký výrobca plánuje detviansku firmu zatvoriť.

Podľa dodatočných informácií by malo dôjsť k postupnému utlmeniu výroby, ktorá sa napokon definitívne skončí začiatkom budúceho roka. Závod v Detve sa špecializuje na výrobu časti podvozkov a systémov riadenia, ktoré sú určené pre automobilový priemysel. Ten v Európe prežíva turbulentné obdobie, problémy hlásia aj dlhoroční a stabilní producenti.

V praxi to bude pre región znamenať, že prácu stratí okolo 250 ľudí, hoci kompetentné orgány zatiaľ nedisponujú informáciami o hromadnom prepúšťaní. Tieto správy potvrdila aj samotná firma, pričom ako v stanovisku uvádza, zamestnancom chce pomôcť formou špeciálnych podporných programov.

Časť výroby sa presunie, na Slovensku ZF nekončí

Európsky automobilový trh dlhodobo klesá, pričom sa predpokladá, že objem výroby v roku 2025 bude približne o 30 % nižší ako v roku 2018,“ uviedol pre TA3 hovorca ZF Andreas Veil. Ako dodal, kľúčovú úlohu zohrala tiež strata významného miestneho dodávateľa a závod už nedokázal byť, aj napriek snahe, rentabilný.

Dobrou správou pre Slovensko je, že spoločnosť ZF neplánuje celkové ukončenie svojich tuzemských aktivít. Jeho ďalšie pobočky a závody ostávajú v prevádzke, časť výrobných kapacít z Detvy by mali poňať napríklad Levice.

Spoločnosť sa rozhodla postupne presunúť aktivity z Detvy do iných závodov v rámci divízie Fahrwerktechnik – predovšetkým do závodu v Leviciach. Tento krok má pomôcť optimalizovať miestne nákladové štruktúry a prispôsobiť výrobu očakávaným objemom trhu,“ upresnil Veil.

