Až teraz si užíva život so všetkým, čo jej prináša. Úprimné priznanie speváčky Tiny, ktoré prekvapí a mnohým otvorí oči

Naplno sa venuje práci, koncertuje, teší sa z fanúšikov, no tiež zo života ako takého. Zdá sa, že speváčka sa nachádza v príjemnom období, počas ktorého má dôvod na úsmev. Má za sebou rôzne momenty, vrátane tých zlých, no aj vďaka nim sa vyformovala do podoby ženy, akou je teraz. Dokonca aj jej dcéra má v tom „prsty“, keďže možno povedať, že na svoj vek je vyspelá a dokonca svoju mamu naučila veľa vecí.

Speváčka Tina je sama sebou za každých okolností a má svoje názory, za ktorými si stojí. Preto moderátorku Rádia Melody zaujímalo, čo robí, že je taká svojská.

Svet vníma inak ako za mlada

„Každý z nás vidí ten svet a cíti samého seba tak, ako bol formovaný a všetky tie zážitky, skúsenosti, ľudí, s ktorými sme strávili čas, tak nás do nejakej podoby vyformovali. Vďačím svojím predkom, rodičom, súrodencom a spolužiakom za to, že som taká aká som. A myslím si, že v tejto fáze, kde som, už môžem povedať, že si naozaj užívam život so všetkým, čo mi prináša. Chcelo to čas,“ priznala umelkyňa.

Ako ďalej doplnila, hoci si aj predtým užívala, nebolo to v takej forme ako teraz. „Užívala som si aj vtedy, ale teraz prišlo veľké uvoľnenie. Mám pocit, že hrám hru. Ono to je možno až prehnané…“ pokračovala a dodala, že to je vekom a skúsenosťami a opäť zdôraznila čas. „Určite 20-ročná moja verzia, a taktiež 20-ročná verzia akejkoľvek ženy, úplne inak vníma svet ako 40-ročná verzia,“ poznamenala Tina, s ktorou budú zrejme súhlasiť aj ostatné ženy.

Dostáva lekcie od vlastnej dcéry