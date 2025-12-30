Autorka „slávnej“ Kotlárovej analýzy má problémy: Peková môže prísť o znalecké oprávnenie, české úrady zasahujú

Blízka spolupracovníčka Petra Kotlára Soňa Peková môže prísť o znalecké oprávnenie. České ministerstvo spravodlivosti voči nej začalo správne konanie pre podozrenie z porušenia zákona v súvislosti so znaleckým posudkom o obsahu DNA a RNA vo vakcínach proti covidu.

Začatie konania potvrdila samotná Peková na sociálnej sieti. Uviedla, že ministerstvo s ňou začalo konanie z úradnej moci na základe podnetu poslanca SaS Tomáša Szalaya, ktorý upozornil na okolnosti vypracovania znaleckého posudku.

Podnet súvisí s posudkom pre vládneho splnomocnenca

Konanie sa týka znaleckého posudku, ktorý Peková vypracovala v marci 2025 a osobne odovzdala splnomocnencovi vlády SR pre preverenie riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie. Posudok sa zameriaval na kvantitatívne stanovenie obsahu nukleových kyselín v konkrétnych šaržiach vakcín Spikevax a BNT162b2.

Podľa Tomáša Szalaya mala byť Peková v konflikte záujmov. „Peková vypracovala posudok pre Petra Kotlára napriek tomu, že sama verejne deklarovala cieľ zastaviť očkovanie a mala k zadávateľovi vzťah. To znalec robiť nesmie,“ uviedol poslanec.

Ministerstvo hovorí o ohrození verejného záujmu

Peková vo svojom vyjadrení citovala aj časť oznámenia českého ministerstva spravodlivosti. „Práca účastníčky konania, zastrešená znaleckým oprávnením, predstavuje nebezpečný zdroj manipulácie so strachom verejnosti a v dôsledku ohrozuje nielen zdravie jednotlivcov, ale verejnú mienku vôbec. Nie je v záujme verejnosti, aby bola znalecká činnosť vykonávaná týmto spôsobom,“ uvádza sa v dokumente.

Zároveň uviedla, že znaleckú činnosť nikdy nepovažovala za svoj zdroj obživy a v súčasných podmienkach nemá záujem oprávnenie si zachovať. „O zachovanie oprávnenia vykonávať znaleckú činnosť v súčasnom spoločenskom a legislatívnom rámci nemám záujem,“ uviedla Peková.

