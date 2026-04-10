Ruské úrady prakticky úplne zablokovali aplikáciu Telegram. Denne ju používa 65 miliónov Rusov

Ruské úrady v piatok prakticky zablokovali komunikačnú platformu Telegram, keď miera neúspešných pokusov o prístup dosiahla v piatok ráno rekordných 95 %. Vyplýva to z údajov projektu Open Observatory of Network Interference (OONI) na sledovanie blokovania webových stránok a aplikácií. TASR o tom píše podľa denníkov Novaja gazeta Europe a The Moscow Times.
„Zdá sa, že Telegram bol v Rusku úplne zablokovaný,“ povedal aktivista a IT odborník Michail Klimarev z OONI.
Miera zlyhaní pripojenia je najvyššia odkedy Rusko začalo tento rok sprísňovať blokovanie Telegramu. Vo štvrtok dosiahla miera zlyhania 79 %, čo zhruba zodpovedalo situácii posledných dní. Aplikácie na odosielanie správ Signal a WhatsApp vykazovali mieru zlyhania 89 %, poznamenala agentúra Agentstvo.
Ruský regulátor Roskomnadzor začal blokovať Telegram v lete 2025, údajne v snahe obmedziť podvody a zapojenie Rusov do sabotáže. Najprv boli obmedzené hlasové hovory a potom sa spomalila rýchlosť prenosu mediálnych súborov.
Vo februári 2026 regulátor blokovanie sprísnil s tvrdením, že Telegram nespolupracuje s ruskými úradmi a neprijíma dostatočné opatrenia na boj proti škodlivým aktérom.
Denne ho používa 65 miliónov Rusov
Zakladateľ aplikácie Telegram Pavel Durov sa v sobotu 4. apríla vyjadril k pokusom o jej zablokovanie v Rusku. Deň predtým mali masívny výpadok ruské banky, čo podľa magazínu Forbes mohla spôsobiť úradná blokáda internetu.
„Vitajte opäť v ‚Digitálnom odpore‘, moji ruskí bratia a sestry. V súčasnosti je celý národ zmobilizovaný, aby obišiel tieto absurdné obmedzenia. Aj my sa prispôsobíme a urobíme prevádzku Telegramu ťažšie odhaliteľnou,“ napísal Durov.
Podľa jeho údajov denne používa Telegram cez VPN 65 miliónov Rusov a viac ako 50 miliónov posiela správy. Podľa neho pokusy Kremľa o blokovanie internetu „spôsobili masívny bankrot a hotovosť sa stala jediným spôsobom platby v celej krajine“.
Durov poznamenal, že to pripomína situáciu, keď Telegram pred niekoľkými rokmi zakázal Irán, pričom výsledok bol podobný.
