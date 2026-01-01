Ak sa budíte uprostred noci medzi 2. a 3. hodinou, nemusí to byť náhoda: Zabudnite na povery, má to lekárske vysvetlenie

Ak sa vám práve vynoril v mysli kultový horor 3:15 zomrieš!, tak na túto predstavu rýchlo zabudnite. Rovnako aj ak ste počuli strašidelné príbehy o akomsi „diabolskom čase“. Máme na mysli niečo iné.
Odborník na výživu, ktorý vystupuje na svojom YouTube kanáli ako Dr. Eric Berg DC a teší sa viac než 14 miliónom odberateľov, vysvetlil, prečo by ste mali spozornieť, ak sa stále budíte v noci o tomto čase.
„Ako zaspíte, ak sa z nejakého dôvodu budíte medzi 2:00 a 3:00 hodinou uprostred noci?“ opýtal sa vo svojom videu a opísal, že tento jav sám veľmi dobre pozná a dlhé roky mu ničil život. Práve tieto spomínané časy nie sú náhodné a súvisia s úrovňou kortizolu v našom tele. Nazýva sa aj stresovým hormónom a pri našej nepohode sa jeho hladina zvyšuje, čo môže mať negatívny dosah na zdravie.
Kortizol by mal byť v tom čase na najnižšej úrovni, no nie je to tak vždy
Práve o 2. hodine ráno by mal byť kortizol na najnižšej úrovni a o 8. ráno na najvyššej, no nie je to tak u každého. Niektorí ľudia to majú naopak, čo spôsobuje, že uprostred noci sa cítia byť čulí a o ôsmej, kedy by mali byť pripravení na školu či prácu, sú absolútne bez energie.
Berg priznal, že pri svojom zápase s nespavosťou vyskúšal všelijaké lieky, no napokon mu pomohlo obyčajné magnézium. Vysvetlil, že hladina kortizolu sa zvyšuje, ak máte nedostatok magnézia, pretože v takom prípade ste citlivejší na zvládanie stresu.
Samozrejme, ak máte dlhodobé problémy so spánkom, nespoliehajte sa na rady z internetu a vyhľadajte lekára. To, čo platí u jedného, u niekoho iného platiť nemusí. Zdravie máme len jedno, preto si ho vážme a dôkladne sa oň starajme.
