O prácu prídu tisíce ľudí: Známa automobilka plánuje zredukovať počet pracovníkov

Francúzsky výrobca áut Renault oznámil, že plánuje v priebehu nasledujúcich dvoch rokov znížiť globálny počet svojich inžinierov o 15 až 20 %, aby si udržal konkurencieschopnosť.
Hovorca spoločnosti v utorok (14. 4.) povedal, že redukcia celkového počtu inžinierskych pozícií, ktorých je vo firme teraz približne 12 000, sa uskutoční bez núteného prepúšťania. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP. Automobilka, ktorá sa zamerala na produkciu elektrických vozidiel, minulý mesiac uviedla, že jej cieľom je znížiť náklady na elektromobily o 10 až 30 %, pričom z veľkej časti to chce dosiahnuť redukciou nákladov na vývoj.
Počet pracovných pozícií znížia inžinierske centrá Renaultu v Brazílii, Indii, Maroku, Rumunsku, Južnej Kórei, Španielsku a v Turecku.
Nahlásiť chybu v článku