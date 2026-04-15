Z pultov obchodov sťahujú obľúbené mrazené ovocie: Ak ho máte doma, určite ho nejedzte

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozornil na mrazené maliny z Poľska, ktoré by mohli byť kontaminované salmonelou. ÚVZ SR o tom informoval na základe informácií z Poľskej republiky, podľa ktorých o stiahnutí výrobku informoval obchodný reťazec. ÚVZ zatiaľ nedostal hlásenie zo systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF o umiestnení predmetného výrobku na slovenský trh. Informoval o tom odbor komunikácie ÚVZ SR.
ÚVZ upozornil, že ide o 400-gramové balenie mrazených malín s minimálnou trvanlivosťou do septembra 2027 s číslom šarže 011/04/2509 2027 A 324/1. Vo výrobku bola zistená prítomnosť baktérie rodu Salmonella.
Príznaky salmonely
„Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dôrazne odporúča spotrebiteľom aj prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, a to najmä v prihraničných oblastiach Slovenskej republiky s Poľskou republikou, nekupovať, nekonzumovať a nepoužívať výrobok z dotknutej šarže na výrobu potravín, vrátane nápojov a pokrmov. V prípade, ak sa po konzumácii objavia zdravotné ťažkosti, je potrebné vyhľadať ošetrujúceho lekára,“ uviedli hygienici.
Salmonelóza sa zvyčajne prejaví od šiestich hodín do troch až siedmich dní po konzumácii potraviny kontaminovanej baktériou rodu Salmonella. Medzi príznaky ochorenia patria najmä bolesti brucha, horúčka, hnačka, dehydratácia, nevoľnosť a vracanie. Závažnejší priebeh môžu mať malé deti, starší ľudia či osoby s oslabenou imunitou.
Nahlásiť chybu v článku