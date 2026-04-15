Z pultov obchodov sťahujú obľúbené mrazené ovocie: Ak ho máte doma, určite ho nejedzte

Foto: Profimedia

Lucia Mužlová
SITA
Zakúpiť ste si ho mohli v Poľsku aj vy.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozornil na mrazené maliny z Poľska, ktoré by mohli byť kontaminované salmonelou. ÚVZ SR o tom informoval na základe informácií z Poľskej republiky, podľa ktorých o stiahnutí výrobku informoval obchodný reťazec. ÚVZ zatiaľ nedostal hlásenie zo systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF o umiestnení predmetného výrobku na slovenský trh. Informoval o tom odbor komunikácie ÚVZ SR.

ÚVZ upozornil, že ide o 400-gramové balenie mrazených malín s minimálnou trvanlivosťou do septembra 2027 s číslom šarže 011/04/2509 2027 A 324/1. Vo výrobku bola zistená prítomnosť baktérie rodu Salmonella.

Foto: ÚVZ

Príznaky salmonely

„Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dôrazne odporúča spotrebiteľom aj prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, a to najmä v prihraničných oblastiach Slovenskej republiky s Poľskou republikou, nekupovať, nekonzumovať a nepoužívať výrobok z dotknutej šarže na výrobu potravín, vrátane nápojov a pokrmov. V prípade, ak sa po konzumácii objavia zdravotné ťažkosti, je potrebné vyhľadať ošetrujúceho lekára,“ uviedli hygienici.

Salmonelóza sa zvyčajne prejaví od šiestich hodín do troch až siedmich dní po konzumácii potraviny kontaminovanej baktériou rodu Salmonella. Medzi príznaky ochorenia patria najmä bolesti brucha, horúčka, hnačka, dehydratácia, nevoľnosť a vracanie. Závažnejší priebeh môžu mať malé deti, starší ľudia či osoby s oslabenou imunitou.

Plačková priznala, že ponúkla peniaze za podporu Pellegriniho: Mne je to to úplne u r**i

Do Chorvátska autom na týždeň len za 293,50 eura so všetkým: Tu je návod, ako k moru najlacnejšie
Do Chorvátska autom na týždeň len za 293,50 eura so všetkým: Tu je návod, ako k moru najlacnejšie
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli

