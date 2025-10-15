Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou

S letnými kúpaliskami sme sa rozlúčili a nie každý je takým fanúšikom otužovania, že by sa odvážil skočiť v októbri do jazera a plnými dúškami si to užiť. Toto obdobie je však ideálne na návštevu niektorých z množstva termálnych kúpeľov, ktoré nájdeme doma či u našich susedov. Zážitkom samým osebe je kúpanie v horúcej vode pod holým nebom, ktoré si môžete vychutnať aj na tomto mieste.
Len si predstavte tú idylku – oddychujete v príjemne teplom bazéne, z ktorého sála do výšin para, zatiaľ čo vonku prituhuje a teploty sa blížia k nule. Stačí privrieť oči, nechať sa unášať daným okamihom a aspoň na chvíľu zabudnúť na problémy všedných dní. Skvelou správou je, že ak si chcete vychutnať takéto príjemné momenty, nemusíte za nimi cestovať vôbec ďaleko. Stačí si to namieriť napríklad k našim južným susedom.
Viaceré rebríčky sa zhodujú, že najlepšie termálne kúpele v Maďarsku sídlia priamo v hlavnom meste a prvé dve priečky si prakticky len prehadzujú Széchenyiho termálne kúpele, ktoré sa považujú celkovo za jednu z top atrakcií Budapešti alebo Termálne kúpele Gellért, v ktorých sa však teraz neokúpete. Ako sme vás informovali, prebieha v nich rekonštrukcia a na ich návštevu si budete musieť počkať asi tri roky.
Unikátna história a vírivka na streche
Jedno miesto sa však môže pochváliť prívlastkom unikátne až dvakrát. Sú ním termálne kúpele Rudas, ktoré prestížny Lonely Planet zaradil spolu s dvoma vyššie spomínanými medzi top v tejto lokalite. Výnimočné sú tým, že ich základy tvoria turecké kúpele, ktoré boli postavené za čias okupácie Uhorska Osmanmi a stále si zachovávajú časy vyhradené čisto len pre ženy alebo pre mužov.
Ich druhým lákadlom je strešná vírivka s výhľadom na mesto. Keďže v piatky a soboty ponúkajú aj nočné kúpanie až do tretej hodiny rannej, môžete tu stráviť skutočne nezabudnuteľné chvíle.
Nachádzajú sa v blízkosti brehu Dunaja a poniektorí Slováci ich majú prakticky len na skok. Z pohraničného mesta Šahy sú vzdialené približne 1 hodinu a 26 minút cesty autom, z Bratislavy ste tu za 2 hodiny a 11 minút, čo tiež nie je vôbec veľa, alebo z Košíc za necelé tri hodiny.
Dajte si pozor na jednu vec
V článku sa po odomknutí dozvieš
- čo vás môže pri návšteve prekvapiť;
- aká je výška vstupného;
- prečo niektorí návštevníci kúpele kritizujú a nazývajú ich sexistickými;
- čo ďalšie sa im nepozdáva;
- a naopak, kvôli čomu sa toto miesto oplatí navštíviť.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku