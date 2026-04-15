V malej obci chystajú unikát, aký ste ešte nevideli: Podujatie sa vyrovná aj svetovým výstavám

Foto: TASR - Michal Svítok

Roland Brožkovič
TASR
Vernisáž sa uskutoční v piatok o 18.00 h.

Terasu hradu Beckov doplní od piatka (17. 4.) do 17. mája starý nepoužívaný klavír a z neho tiahnuce sa struny, na ktoré bude hrať vietor. Zvukovú inštaláciu tam osadí združenie ooo v rámci projektu Európskeho hlavného mesta (EHMK) Trenčín 2026. TASR o tom informoval Martin Krištof zo združenia ooo.

Vernisáž zvukovo vizuálnej inštalácie kanadského umelca Gordona Monahana Piano Listening to Itself at Beckov Castle sa uskutoční v piatok o 18.00 h. Monahan ukáže možnosti klavíra, ktorý už neplní funkciu tradičného hudobného nástroja, no získava niekoľko nových funkcií.

Jedinečný klavír

Jednou z nich je monumentálny drevený reproduktor. „Staré koncertné krídlo sa ocitá na vrchole hradu Beckov. Položené na hradnej terase, mení sa z nástroja na zvukový objekt. Klavír spájajú s hradnými múrmi desiatky metrov napnutých strún, ktoré rozvibrujú motorčeky a hrajú skladby Henryho Cowella a Nepomuka Hummela, zároveň sa cez ne preplieta vietor, ktorý hrá vlastné skladby,“ opísal kurátor diela Fero Király.

Hrad Beckov. Foto: TASR – Martin Medňanský

Monahan v sobotu (18. 4.) vystúpi aj v centre ŽiTo v SÝPKE v Moravskom Lieskovom, kde ooo v spolupráci so ŽiTom pripravilo celodenný event spojený s Trhom v sýpke, koncertami a diskusiami, na ktorom hlavnú úlohu budú mať reproduktory a mikrofóny, ale nie ako sprostredkovatelia zvuku, ale ako hudobné nástroje, dodal Krištof.

Pôjdu deti 8. mája do školy? V hre je aj voľno, riaditelia ale stále nevedia,…

