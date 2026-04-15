Záhadný vírus, ktorý sa šíri v Číne, napáda oči: Spôsobiť môže vážne problémy, prípady pribúdajú

Na prvý pohľad nenápadné problémy s očami majú v Číne čoraz vážnejšie následky. Lekári totiž u pacientov zaznamenávajú špecifický typ zápalu, ktorý môže viesť až k strate zraku. Až teraz sa podarilo odhaliť jeho príčinu, ide o vírus pochádzajúci z morských živočíchov.
Na zistenia upozornil medzinárodný vedecký tím v odbornom časopise Nature Microbiology, ktorý analyzoval pôvod ochorenia aj jeho šírenie medzi ľuďmi. Hoci nejde o hrozbu novej pandémie podobnej covidu, vedci upozorňujú na netypický spôsob prenosu a rastúci počet prípadov.
Nezvyčajné ochorenie môže viesť k strate zraku
Ochorenie nesie odborný názov perzistentná očná hypertenzia s vírusovou prednou uveitídou, skrátene POH-VAU. Pre laika ide o zápal oka spojený s výrazne zvýšeným vnútroočným tlakom, ktorý môže viesť k trvalému poškodeniu zraku. Vedci spočiatku netušili, čo je príčinou ochorenia.
Predpokladali bežné vírusy, napríklad herpes, ktorý je známy tým, že môže spôsobovať podobné problémy. U pacientov sa však tieto vírusy nepotvrdili. Analýzy namiesto toho odhalili prítomnosť častíc podobných vírusu CMNV, teda Covert Mortality Nodavirus.
Vírus pochádza z vodného prostredia
Výskumníci analyzovali vzorky očného tkaniva od približne sedemdesiatich pacientov v rokoch 2022 až 2025. Vzorky boli odobraté počas operácií, ktoré boli nutné pri zhoršovaní ochorenia. Detailná analýza ukázala, že vírus v očiach pacientov takmer úplne zodpovedá vírusu CMNV. Zásadným zistením je, že tento vírus bol doteraz známy len pri vodných živočíchoch. Podľa vedcov ide o prvý zdokumentovaný prípad, keď sa takýto vírus preniesol do ľudského oka.
Ako sa vírus dostal k ľuďom
Vedci sa snažili zistiť aj spôsob prenosu. Pacientov sa pýtali na ich životný štýl a zistili výraznú súvislosť. Takmer tri štvrtiny z nich manipulovali so surovými morskými plodmi bez ochranných pomôcok alebo ich konzumovali v surovom stave. Častý kontakt so surovými vodnými živočíchmi bez rukavíc a ich konzumácia sa ukázali ako najpravdepodobnejšie spôsoby nákazy.
Aby vedci potvrdili, že vírus skutočne spôsobuje ochorenie, vykonali experimenty na bunkových kultúrach a laboratórnych myšiach. U nich sa po infikovaní objavili rovnaké príznaky ako u ľudských pacientov, čo potvrdilo priamu súvislosť medzi vírusom a ochorením.
Vírus sa našiel po celom svete
Hoci sa ochorenie najčastejšie spája s Čínou, vírus samotný sa vyskytuje globálne. Vedci ho identifikovali pri 49 druhoch morských živočíchov, vrátane krabov a mäkkýšov, a to v Ázii, Afrike, Európe, Amerike aj na Antarktíde. To znamená, že potenciálne riziko existuje aj mimo Ázie, najmä pre ľudí, ktorí prichádzajú do kontaktu so surovými morskými plodmi.
Odborníci zdôrazňujú, že nejde o vírus, ktorý by sa šíril medzi ľuďmi ako respiračné ochorenia. Riziko sa týka najmä konkrétnych skupín, napríklad pracovníkov v gastronómii alebo ľudí manipulujúcich so surovými morskými produktmi.
