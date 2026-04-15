Záhadný vírus, ktorý sa šíri v Číne, napáda oči: Spôsobiť môže vážne problémy, prípady pribúdajú

Nina Malovcová
Záhadné očné infekcie majú vysvetlenie.

Na prvý pohľad nenápadné problémy s očami majú v Číne čoraz vážnejšie následky. Lekári totiž u pacientov zaznamenávajú špecifický typ zápalu, ktorý môže viesť až k strate zraku. Až teraz sa podarilo odhaliť jeho príčinu, ide o vírus pochádzajúci z morských živočíchov.

Na zistenia upozornil medzinárodný vedecký tím v odbornom časopise Nature Microbiology, ktorý analyzoval pôvod ochorenia aj jeho šírenie medzi ľuďmi. Hoci nejde o hrozbu novej pandémie podobnej covidu, vedci upozorňujú na netypický spôsob prenosu a rastúci počet prípadov.

Nezvyčajné ochorenie môže viesť k strate zraku

Ochorenie nesie odborný názov perzistentná očná hypertenzia s vírusovou prednou uveitídou, skrátene POH-VAU. Pre laika ide o zápal oka spojený s výrazne zvýšeným vnútroočným tlakom, ktorý môže viesť k trvalému poškodeniu zraku. Vedci spočiatku netušili, čo je príčinou ochorenia.

Predpokladali bežné vírusy, napríklad herpes, ktorý je známy tým, že môže spôsobovať podobné problémy. U pacientov sa však tieto vírusy nepotvrdili. Analýzy namiesto toho odhalili prítomnosť častíc podobných vírusu CMNV, teda Covert Mortality Nodavirus.

Vírus pochádza z vodného prostredia

Výskumníci analyzovali vzorky očného tkaniva od približne sedemdesiatich pacientov v rokoch 2022 až 2025. Vzorky boli odobraté počas operácií, ktoré boli nutné pri zhoršovaní ochorenia. Detailná analýza ukázala, že vírus v očiach pacientov takmer úplne zodpovedá vírusu CMNV. Zásadným zistením je, že tento vírus bol doteraz známy len pri vodných živočíchoch. Podľa vedcov ide o prvý zdokumentovaný prípad, keď sa takýto vírus preniesol do ľudského oka.

Ako sa vírus dostal k ľuďom

Vedci sa snažili zistiť aj spôsob prenosu. Pacientov sa pýtali na ich životný štýl a zistili výraznú súvislosť. Takmer tri štvrtiny z nich manipulovali so surovými morskými plodmi bez ochranných pomôcok alebo ich konzumovali v surovom stave. Častý kontakt so surovými vodnými živočíchmi bez rukavíc a ich konzumácia sa ukázali ako najpravdepodobnejšie spôsoby nákazy.

Aby vedci potvrdili, že vírus skutočne spôsobuje ochorenie, vykonali experimenty na bunkových kultúrach a laboratórnych myšiach. U nich sa po infikovaní objavili rovnaké príznaky ako u ľudských pacientov, čo potvrdilo priamu súvislosť medzi vírusom a ochorením.

Vírus sa našiel po celom svete

Hoci sa ochorenie najčastejšie spája s Čínou, vírus samotný sa vyskytuje globálne. Vedci ho identifikovali pri 49 druhoch morských živočíchov, vrátane krabov a mäkkýšov, a to v Ázii, Afrike, Európe, Amerike aj na Antarktíde. To znamená, že potenciálne riziko existuje aj mimo Ázie, najmä pre ľudí, ktorí prichádzajú do kontaktu so surovými morskými plodmi.

Odborníci zdôrazňujú, že nejde o vírus, ktorý by sa šíril medzi ľuďmi ako respiračné ochorenia. Riziko sa týka najmä konkrétnych skupín, napríklad pracovníkov v gastronómii alebo ľudí manipulujúcich so surovými morskými produktmi.

Odporúčané články
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Dunaj k vašim službám
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Chorvátsko
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
1 na 1
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Titanic
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný

