Ďalšia potupa pre Kanyeho Westa: Koncert sa ruší, spoločnosť odmieta jeho extrémne vyjadrenia

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
TASR
Kanye West odkladá koncert vo Francúzsku.

Americký raper Kanye West v utorok večer oznámil, že odkladá svoj nadchádzajúci koncert vo francúzskom meste Marseille po správach o snahách ministra vnútra Laurenta Nuñeza o jeho zrušenie. Umelcovi začiatkom apríla britská vláda zablokovala vstup do krajiny s odôvodnením, že by jeho prítomnosť neprospela verejnému záujmu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

„Po dlhom premýšľaní a zvažovaní je mojím rozhodnutím odložiť moje vystúpenie v Marseille vo Francúzsku až do odvolania,“ napísal raper, ktorý v súčasnosti vystupuje pod menom Ye, na sociálnej sieti X. Agentúra AFP predtým informovala, že francúzsky minister vnútra sa pokúša zabrániť koncertu pre umelcove antisemitské výroky v minulosti.

Zákaz vstupu do Británie

West mal v júli vystúpiť na všetkých troch večeroch na festivale Wireless vo Finsbury Parku v Londýne v rámci európskeho comebackového turné. Britská vláda mu však zakázala vstup do krajiny, čo malo za následok úplne zrušenie celého festivalu.

Foto: SITA/AP

Raper má v rámci svojho turné vystúpiť aj v Holandsku. Tamojší minister pre azyl a migráciu Bart van den Brink minulý týždeň uviedol, že krajina zatiaľ nemá v pláne zakázať Westovi vstup. West v máji 2025 vydal pieseň s názvom „Heil Hitler“ pri príležitosti 80. výročia porážky nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne. Reper odvtedy opakovane vyjadril ľútosť nad svojimi antisemitskými výrokmi a vinil z nich svoju bipolárnu poruchu.

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac