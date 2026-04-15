Počasie došaškovalo: Mrazy končia, teploty dosiahnu 20 °C. Pokaziť nám to môže len jeden jav

Po niekoľkých dňoch, keď Slovensko trápili chladné noci a mrazy, prichádza konečne zmena, ktorú pocítite hneď. Dnes, v stredu 15. apríla, sa počasie výrazne zlepšuje, oteplenie bude citeľné a na viacerých miestach sa teploty dostanú nad 20 °C.
Ako uvádza portál iMeteo, nad naše územie prúdi teplý a vlhší vzduch od juhu až juhozápadu. Môže za to kombinácia tlakovej výše nad Bielym morom a tlakovej níže nad centrálnym Stredomorím. Výsledkom je počasie, ktoré konečne pôsobí jarne a stabilnejšie.
Konečne pokojné noci bez mrazov
Ak ste v posledných dňoch sledovali teploty, určite ste si všimli, že noci boli až nepríjemne chladné a nízke teploty pretrvávavali aj v ranných hodinách. Pre mnohých to znamenalo obavy o záhrady či ovocné stromy. Dnes je situácia iná. Teploty v noci už neklesali pod nulu a pohybovali sa väčšinou medzi 12 °C až 7 °C, v chladnejších lokalitách okolo 5 °C.
To znamená jediné, mrazy sú zatiaľ minulosťou. Pre pestovateľov je to dôležitá správa, pretože riziko poškodenia úrody sa výrazne znižuje. Pre ostatných je to jednoducho signál, že sa konečne začína pravá jar.
Dnes bude aj slnko, aj oblaky
Počas dnešného dňa netreba čakať úplne jasnú oblohu, no ani pochmúrne počasie. Väčšinu času bude oblačno, no miestami sa oblačnosť prechodne roztrhá a ukáže sa aj slnko. Práve tieto chvíle spravia deň pocitovo ešte príjemnejším. Zrážky sa objavia len výnimočne, najmä na horách, kde sa môžu vyskytnúť slabé prehánky. Vo väčšine miest však zostane sucho.
Najvýraznejšou zmenou budú dnešné teploty. Tie sa vyšplhajú na 15 °C až 20 °C a na juhovýchode Slovenska môžu ojedinele prekročiť aj 20 °C. Vo vyšších polohách bude chladnejšie, približne okolo 7 °C, no aj tam už počasie nepôsobí zimne. Sneh sa v týchto výškach neočakáva.
V ovzduší je aj saharský prach
Možno si všimnete, že obloha v týchto dňoch nepôsobí úplne čisto. Dôvodom je saharský prach, ktorý sa k nám dostáva spolu s teplým vzduchom. Nie je to nič výnimočné, no môže to mierne ovplyvniť kvalitu ovzdušia alebo farbu oblohy, ktorá môže pôsobiť jemne zakalene.
Počasie dnes praje všetkému, čo ste možno kvôli chladu odkladali. Či už ide o prechádzku, šport alebo práce v záhrade, podmienky budú veľmi príjemné. Vo väčšine miest sa teploty budú pohybovať medzi 15 °C až 19 °C, vietor bude slabý a dážď skôr výnimočný. Jar tak konečne ukazuje svoju príjemnejšiu tvár.
