Počasie došaškovalo: Mrazy končia, teploty dosiahnu 20 °C. Pokaziť nám to môže len jeden jav

Foto: TASR/František Iván

Nina Malovcová
Mrazy ustupujú a Slovensko dnes čaká teplý jarný deň, teploty môžu prekročiť 20 °C.

Po niekoľkých dňoch, keď Slovensko trápili chladné noci a mrazy, prichádza konečne zmena, ktorú pocítite hneď. Dnes, v stredu 15. apríla, sa počasie výrazne zlepšuje, oteplenie bude citeľné a na viacerých miestach sa teploty dostanú nad 20 °C.

Ako uvádza portál iMeteo, nad naše územie prúdi teplý a vlhší vzduch od juhu až juhozápadu. Môže za to kombinácia tlakovej výše nad Bielym morom a tlakovej níže nad centrálnym Stredomorím. Výsledkom je počasie, ktoré konečne pôsobí jarne a stabilnejšie.

Konečne pokojné noci bez mrazov

Ak ste v posledných dňoch sledovali teploty, určite ste si všimli, že noci boli až nepríjemne chladné a nízke teploty pretrvávavali aj v ranných hodinách. Pre mnohých to znamenalo obavy o záhrady či ovocné stromy. Dnes je situácia iná. Teploty v noci už neklesali pod nulu a pohybovali sa väčšinou medzi 12 °C až 7 °C, v chladnejších lokalitách okolo 5 °C.

To znamená jediné, mrazy sú zatiaľ minulosťou. Pre pestovateľov je to dôležitá správa, pretože riziko poškodenia úrody sa výrazne znižuje. Pre ostatných je to jednoducho signál, že sa konečne začína pravá jar.

Dnes bude aj slnko, aj oblaky

Počas dnešného dňa netreba čakať úplne jasnú oblohu, no ani pochmúrne počasie. Väčšinu času bude oblačno, no miestami sa oblačnosť prechodne roztrhá a ukáže sa aj slnko. Práve tieto chvíle spravia deň pocitovo ešte príjemnejším. Zrážky sa objavia len výnimočne, najmä na horách, kde sa môžu vyskytnúť slabé prehánky. Vo väčšine miest však zostane sucho.

Foto: Kristian Pikner [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Najvýraznejšou zmenou budú dnešné teploty. Tie sa vyšplhajú na 15 °C až 20 °C a na juhovýchode Slovenska môžu ojedinele prekročiť aj 20 °C. Vo vyšších polohách bude chladnejšie, približne okolo 7 °C, no aj tam už počasie nepôsobí zimne. Sneh sa v týchto výškach neočakáva.

V ovzduší je aj saharský prach

Možno si všimnete, že obloha v týchto dňoch nepôsobí úplne čisto. Dôvodom je saharský prach, ktorý sa k nám dostáva spolu s teplým vzduchom. Nie je to nič výnimočné, no môže to mierne ovplyvniť kvalitu ovzdušia alebo farbu oblohy, ktorá môže pôsobiť jemne zakalene.

Počasie dnes praje všetkému, čo ste možno kvôli chladu odkladali. Či už ide o prechádzku, šport alebo práce v záhrade, podmienky budú veľmi príjemné. Vo väčšine miest sa teploty budú pohybovať medzi 15 °C až 19 °C, vietor bude slabý a dážď skôr výnimočný. Jar tak konečne ukazuje svoju príjemnejšiu tvár.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Plačková priznala, že ponúkla peniaze za podporu Pellegriniho: Mne je to to úplne u r**i

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Chorvátsko
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
1 na 1
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Titanic
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli

