Trumpa znepokojuje, že Orbán prehral: Magyar je vraj dobrý človek, opäť kritizoval pápeža aj NATO

Lucia Mužlová
TASR
Trump na sociálnej sieti opäť kritizoval pápeža aj NATO,

Americký prezident Donald Trump povedal v utorok reportérovi stanice ABC News Jonathanovi Karlovi, že prehra Viktora Orbána v maďarských parlamentných voľbách ho neznepokojuje a že sa mu páči pravdepodobný budúci premiér Péter Magyar. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

„Myslím si, že nový premiér odvedie dobrú prácu, je to dobrý človek,“ uviedol šéf Bieleho domu s tým, že si nie je istý, či by na situácii niečo zmenilo, keby do Budapešti namiesto viceprezidenta J. D. Vancea pricestoval on. „Bol výrazne pozadu. Ja som sa do toho veľmi nezapájal. Viktor je však dobrý človek,“ dodal.

Trump počas volebnej kampane v Maďarsku opakovane vyjadril Orbánovi podporu. Minulý týždeň sa dokonca prihovoril voličom počas návštevy Vancea, keď mu viceprezident pri svojom príhovore zatelefonoval.

Magyarova strana Tisza zvíťazila v nedeľňajších parlamentných voľbách a zabezpečila si pri tom ústavnú väčšinu. Po 16 rokoch sa tak v Maďarsku skončí éra vlády strany Fidesz úradujúceho premiéra Orbána.

Kritizoval pápeža aj NATO

Americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social v stredu ráno opäť kritizoval pápeža Leva XIV. a Severoatlantickú alianciu (NATO) pre ich postoj voči vojne, ktorú Spojené štáty spolu s Izraelom vedú proti Iránu, informuje TASR.

„NATO tu teraz pre nás nie je a nebude tu pre nás ani v budúcnosti,“ napísal Trump.

Americký prezident dlhodobo kritizuje fungovanie NATO a nedávno pohrozil vystúpením Spojených štátov z Aliancie pre odmietnutie jej európskych členov zapojiť sa do blokády iránskych lodí v Hormuzskom prielive. Napätie vo vzťahoch so spojencami zvýšili aj jeho plány na prevzatie Grónska.

V ďalšom príspevku Trump opäť zaútočil na pápeža Leva XIV., ktorého počas uplynulých dní kritizoval už niekoľkokrát. „Mohol by niekto, prosím, povedať pápežovi Levovi, že Irán za posledné dva mesiace zabil najmenej 42 000 nevinných, úplne neozbrojených demonštrantov a že je absolútne neprijateľné, aby Irán vlastnil atómovú bombu,“ uviedol na sociálnej sieti.

Následne Trump zdieľal príspevok užívateľa siete X, ktorý v ňom naznačuje, že súčasný pápež roky pred zvolením za hlavu katolíckej cirkvi na tejto sociálnej sieti pod svojím občianskym menom Robert Prevost kritizoval Trumpa, jeho viceprezidenta J. D. Vancea, ako aj protimigračné opatrenia a vyzýval na ochranu klímy. „Toto nie je dobré!!!“ napísal Trump v reakcii.

