Ak máte tento výrobok doma, nejedzte ho: Tesco sťahuje z predaja obľúbený produkt. Je v ňom nadlimitný obsah olova

Obchodný reťazec v správe z 11. septembra informuje, že na základe údajov dostupných od dodávateľa KMOTR – Masna Kroměříž bol z predaja stiahnutý výrobok s názvom Poľovnícka klobása 180 g.
Tento krok podnikli z dôvodu, že vo výrobku bol zistený nadlimitný obsah olova.
„Pokiaľ ste u nás zakúpili uvedený výrobok, nekonzumujte ho,“ informuje Tesco na svojej stránke.
Za výrobok vám vrátia peniaze
Výrobok je možné overiť podľa EAN kódu 8594007485134 alebo šarže L0606251. Dátum spotreby sa pohybuje od 4. septembra do 27. septembra 2025 vrátane.
„Ak ste si tento výrobok zakúpili v našej obchodnej sieti v ktorejkoľvek z našich prevádzok, môžete ho vrátiť na informáciách alebo v centre služieb zákazníkom a na základe pokladničného bloku vám bude vrátená hodnota výrobku,“ dodáva obchodný reťazec.
„Zákazníkom sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.“
