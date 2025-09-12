Ak máte tento výrobok doma, nejedzte ho: Tesco sťahuje z predaja obľúbený produkt. Je v ňom nadlimitný obsah olova

Michaela Olexová
Obchodné reťazce
„Pokiaľ ste u nás zakúpili uvedený výrobok, nekonzumujte ho," informuje Tesco na svojej stránke.

Obchodný reťazec v správe z 11. septembra informuje, že na základe údajov dostupných od dodávateľa KMOTR – Masna Kroměříž bol z predaja stiahnutý výrobok s názvom Poľovnícka klobása 180 g.

Tento krok podnikli z dôvodu, že vo výrobku bol zistený nadlimitný obsah olova.

Za výrobok vám vrátia peniaze

Výrobok je možné overiť podľa EAN kódu 8594007485134 alebo šarže L0606251. Dátum spotreby sa pohybuje od 4. septembra do 27. septembra 2025 vrátane.

„Ak ste si tento výrobok zakúpili v našej obchodnej sieti v ktorejkoľvek z našich prevádzok, môžete ho vrátiť na informáciách alebo v centre služieb zákazníkom a na základe pokladničného bloku vám bude vrátená hodnota výrobku,“ dodáva obchodný reťazec.

„Zákazníkom sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.“

