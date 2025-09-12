Žltačka: V nemocnici v Košiciach skončilo na lôžku 20 pacientov. Na tieto symptómy si treba dávať pozor

Aktuálne ich je v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice hospitalizovaných 20, klinika má celkovú kapacitu 50 lôžok. Pacienti majú vírusovú hepatitídu typu A (VHA) – ide o prenosné ochorenie, ktoré spôsobuje vírusový zápal pečene.
V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice stúpa počet pacientov so žltačkou, aktuálne je ich tu hospitalizovaných 20. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.
Prenáša sa priamym kontaktom, inkubačná lehota je 15 až 50 dní
Ako spresnila, ide o dospelých pacientov s vírusovou hepatitídou typu A (VHA). Hospitalizovaní sú na Klinike infektológie a cestovnej medicíny.
„Počet hospitalizovaných s VHA kontinuálne stúpal počas uplynulých troch týždňov. Klinika má celkovú kapacitu 50 lôžok,“ povedala.
Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Inkubačná lehota ochorenia je 15 až 50 dní.
Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých objaví žltačka.
