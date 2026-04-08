Ak máte tento typ hesla, okamžite ho zmeňte. Experti na kyberbezpečnosť posielajú varovanie

Dana Kleinová
Hoci môžete mať pocit, že máte silné heslo, v skutočnosti je predvídateľné a mali by ste ho čím skôr zmeniť.

Kedysi si ľudia vymýšľali heslá podľa obľúbených šou, rodinných príslušníkov alebo si vyberali rôzne kombinácie čísel. Jednoducho čokoľvek, o čom si boli istí, že si to zapamätajú. S vymoženosťou doby však niektorí využívajú aj možnosť, že im „najmenej predvídateľné“ heslo vymyslí počítač.

Používanie AI na tvorbu hesiel sa môže zdať ako rozumný krok k bezpečnosti, no najnovší výskum naznačuje presný opak. Podľa zistení kyberbezpečnostnej firmy Irregular, na ktoré sa pozrel portál Sky News, generujú modely ako ChatGPT, Claude a Gemini vysoko predvídateľné heslá založené na opakujúcich sa vzorcoch.

Vyzerajú zložito, no nie sú

Keď požiadate umelú inteligenciu, aby vám navrhla heslo, vygeneruje ho prakticky okamžite a navyše vás uistí, že ide o silné heslo, ktoré vám nikto len tak neukradne. V skutočnosti je to však inak. „Rozhodne by ste to nemali robiť,“ varuje Dan Lahav, spoluzakladateľ firmy Irregular. „A ak ste to už urobili, mali by ste si heslo okamžite zmeniť. Podľa nás sa o tomto probléme vie príliš málo.“

Zatiaľ čo špecializovaní správcovia hesiel (ako 1Password či LastPass) a systémy od Apple či Google používajú generátory skutočne náhodných čísel a znakov, veľké jazykové modely (LLM) fungujú inak. Negenerujú znaky náhodne, ale odvodzujú výsledky na základe vzorcov vo svojich tréningových dátach. To v praxi znamená, že heslo, ktoré vyzerá zložito, je pre automatizované nástroje kyberzločincov ľahko uhádnuteľné.

Výskum ukázal, že pri vzorke 50 hesiel vygenerovaných modelom Claude bolo unikátnych len 23. Jedno konkrétne heslo — K9#mPx$vL2nQ8wR — sa zopakovalo až desaťkrát. Podobné výsledky vykazovali aj ChatGPT a Gemini, hoci v o niečo menšej miere.

Odporúčané články
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na nože
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Tip na výlet
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet

