Adela Vinczeová sa podelila o svoje súkromie, ktoré mnohých prekvapí. Neuveríte, aký originálny darček darovala Maxíkovi

Hoci svojich biologických rodičov nepozná, život mu to vynahradil tým, že skončil u známeho páru, ktorý mu chce dať všetku lásku na svete. Adoptívni rodičia mu venujú maximálnu pozornosť a doprajú mu všetko, aby bol spokojný. Maxík to vníma a dokonca to už dáva najavo svojským spôsobom. Pomaly už ani len jeden krok nevie spraviť bez moderátorky a je na ňu silne fixovaný. A zrejme to tak bude pokračovať aj po Medzinárodnom dni detí.

Moderátorka Adela Vinczeová, ktorá sprevádzala televíznych divákov veľkými projektmi vrátane SuperStar, sa postarala o to, aby jej adoptívny syn Maxík počas veľkého dňa nesedel len doma. Pripravila mu zážitok, ktorý zaručene rozžiaril jeho nevinné detské očká a podelila sa oň na svojom Instagrame. Predsa len, bol to jeho deň, preto má za sebou moment, ktorý by mu mohli pokojne závidieť aj iné deti.

Čo dostal?

Aj keď má Maxík len vyše troch rokov, zrejme i napriek svojmu nízkemu veku vycítil, že biologickí rodičia nie sú pri ňom. Málokto si vie predstaviť, aké to je, ocitnúť sa úplne sám a bez rodiny. Asi preto sa Adely nechce pustiť, ako nedávno prezradila moderátorka. Je na nej stále zavesený a všetko robia spolu, vrátane spánku. Obaja si navzájom prejavujú lásku, ako tomu bolo aj 1. júna pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.

Adela vzala svoj malý uzlíček radosti na zaujímavú výstavu, s čím sa pochválila svojim fanúšikom na sociálnej sieti. „Deň detí na končiacej výstave Zory Palovej – výnimočnej umelkyne pracujúcej so sklom špeciálnou technológiou. Sme pred dielom s názvom ,,Rodina,“ napísala moderátorka do príbehu k fotografii, na ktorej je jej manžel Viktor Vincze a Maxík v rozkošnom slamenom klobúku. To však nebolo všetko. So svojimi priaznivcami sa podelila tiež o netradičný darček, ktorý darovala svojmu synčekovi.

Išlo o Lego, s ktorým sa kedysi hrávala sama Adela. Prvá snímka zachytáva moderátorku ako batoľa, pričom je vidieť spomínané Lego a na ďalšej vidieť Maxíka s tou istou stavebnicou. „To isté Lego – 42 rokov rozdiel,“ napísala Adela k druhej fotografii. Je dojímavé, že sa aj po toľkých rokoch táto hračka dostala do rúk jej malého synčeka a podľa záberu je stavebnica stále zachovaná.