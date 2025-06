Adela Vinczeová opísala hrozivú situáciu, keď ju potrápilo zdravie. Viktorova reakcia mnohých šokuje

Pred pár dňami mali televízni diváci opäť možnosť pozrieť si premiérovú epizódu úspešnej tolkšou Trochu inak s Adelou Vinczeovou. Relácia je zakaždým plná inšpiratívnych hostí, s ktorými známa moderátorka preberá rôzne zaujímavé témy z ich pracovného i súkromného života. Jedným z nich bol aj profesionálny záchranár, ktorý sa vyjadril k jednej nečakanej situácii. S tou sa totiž zoči-voči stretla Adela, ktorá spočiatku chytila paniku.

Do tolkšou prijal pozvanie spomínaný záchranár a lekár zo záchrannej pozemnej aj vrtuľníkovej služby MUDr. Michal Pečík, ktorého niektorí televízni diváci môžu poznať z Tiesňovej linky vysielanej na Jednotke. V relácii chodia záchranári na výjazdy za pacientmi so zdravotnými problémami. Zvedavá Adela Vinczeová otvorila tému o krízových situáciách a o tom, ako sa vtedy zachovať, uviedol portál Koktejl. Mnohí totiž zvyknú panikáriť a volajú záchranku, pritom úplne zbytočne. Tým zaťažujú tiesňovú linku i samotných lekárov, ktorí sa môžu venovať vážnejším prípadom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

Zatrhol volanie sanitky

Moderátorka by vedela o tom rozprávať, keďže sa sama už ocitla v takej nepríjemnej situácii, ktorá preverila ju aj jej manžela, moderátora Viktora Vinczeho. Ako moderátorka spomenula, raz jej bolo veľmi zle a vracala až šesťkrát. Keďže sa necítila dobre, prosila otca adoptívneho synčeka Maxíka, aby jej zavolal sanitku. Jeho reakcia však veľmi prekvapila. „Nebudeme zaťažovať systém,“ odpovedal jej Viktor.

Adelu zaujímalo, či sa naozaj zachoval správne. „Keď sa pozrieme na to ľudsky a reálne, sme tu pre vás pre všetkých 24/7. A ja hovorím, že záchranná služba by mala byť metódou poslednej voľby. To znamená, že ak si neviem naozaj pomôcť inak, sme tu pre vás,“ zdôraznil MUDr. Pevčík, z čoho moderátorka usúdila, že mal jej muž pravdu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

Odborník ďalej vysvetlil príznaky, podľa ktorých možno spoznať, kedy je naozaj zle a bez záchranky sa nezaobídeme, pričom narážal aj na Adelin prípad. „Som pri vedomí, som chodiaca, nie je mi dobre, vraciam a možno ma bolí žalúdok, ale viem sa dostať na centrálny príjem sama, viem zavolať svojmu lekárovi. V tom prípade skúsme nájsť túto cestu. Pochopiteľne, ak je naozaj zle, tlačí ma a bolí na hrudníku, som spotená, točí sa mi hlava, treba volať záchranku,“ prízvukoval.

Ako to skončilo?