Adela Vinczeová drží v rukách veľký tromf. Jej cenná rada pomôže všetkým, ktorých v živote niečo trápi

Známa moderátorka už neraz ukázala svoj pohľad na určité veci v živote. U mnohých vzbudzuje svojimi názormi dojem, aká je inteligentná, a že to má v hlave usporiadané. Zároveň do toho zapája seba, je svojská a nebojí sa vyjadriť takmer o čomkoľvek. Zakaždým pôsobí pokojne a rozvážne, za čo môže aj fakt, že jednoducho dôveruje životu. Prijala seba i všetko, čo sa jej doteraz udialo v živote a jednoducho s tým žije a nerobí si žiadne vrásky z toho, ak náhodou niečo nevyjde. Možno ju považovať sa skvelú inšpiráciu, ako prechádzať životom ľahko a ničím sa netrápiť.

Mamička adoptívneho synčeka Adela Vinczeová má za sebou už desiatky rôznych rozhovorov. Tentokrát si však pre ňu moderátor podcastu Mozgová atletika pripravil zaujímavé myšlienky, ktoré sama kedysi povedala. Jedna z nich sa týkala sebavedomia, a práve tá sa stala témou číslo jeden.

Má väčšie sebavedomie

Obaja vyslovili svoj názor na to, ako vnímajú sebavedomie, ktoré snáď nikdy nestratí na aktuálnosti. Adela v tom má jasno. „Keď si sebavedomý, tak máš to vedomie o sebe, aj so svojimi chybami, aj so svojimi pozitívami a tam buď o sebe vieš, alebo nevieš. A keď je niekto, tak ako to my vnímame, prehnane sebavedomý, nie je v tom význame alebo teda v tom vnímaní slova vedomý si seba, lebo nevie o sebe. Napríklad príde niekto do SuperStar a tvrdí, že perfektne spieva, a skončí v hviezdnej rote a môže na niekoho pôsobiť sebavedomo, ale nevie o sebe,“ uviedla Adela.

Moderátora podcastu tiež zaujímalo, či sa u Adely vyvíjalo sebavedomie postupne tak, ako sa vyvíjala jej kariéra, alebo či je to u nej statické. „Myslím, že som o sebe vedela menej a viem o sebe viac. A to je teda asi nejaký ten nárast sebavedomia a zároveň potom je ešte taký iný pojem, a to je sebadôvera a tú mám nejako preklopenú v dôveru v život, lebo do toho spadám aj ja,“ poznamenala a zároveň doplnila, že jednoducho dôveruje životu, keď sa jej niečo udeje.

Nevkladá všetko len do svojich schopností a toho, že by niečoho nebola schopná, netlačí na seba, a preto je jej ľahšie. „Pretože vždy, nech sa mi udeje čokoľvek, tak to bude v poriadku, lebo je to v dôvere voči tomu celku a je mi v tom jednoduchšie fungovať. Ja som si napríklad nikdy nevedela povedať pred nejakým vystúpením či moderovaním, že budem super, budem skvelá, lebo ja neviem, aká budem,“ pokračovala manželka Viktora Vinczeho.

Dôležité sú dôvera a prijatie