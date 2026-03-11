Odborníčka prezradila triky, ako ušetriť peniaze na nákupe potravín. Jednu chybu robí takmer každý

Ceny potravín neustále rastú, čoraz viac ľudí sa preto snaží zistiť, ako na potravinách ušetriť každý cent. Podľa expertky stačí pár nenápadných chýb a účet v supermarkete môže byť oveľa vyšší, než by ste chceli. Prezradila jednoduché tipy, ktoré vám pomôžu mať nákup pod kontrolou. Ukáže vám, ako zmeniť návyky a nenechať sa nachytať marketingovými trikmi obchodov.
Profesorka spotrebiteľskej psychológie Cathrine Jansson-Boyd odhalila chyby, ktoré v supermarkete robí takmer každý z nás a zároveň prezradila praktické tipy, vďaka ktorým ušetríme, píše web Metro.
Nedržte sa striktne receptu
Podľa odborníčky by ste ako prvé mali vedieť, čo presne máte v kuchyni – urobte si dôkladnú inventúru chladničky, špajzy aj všetkých skriniek, aby ste niečo nekupovali celkom zbytočne. Znie to síce ako úplná samozrejmosť, ale odborníčka tvrdí, že by ste sa čudovali, koľko ľudí v skutočnosti nevie, čo majú v kuchyni.
Ďalej by ste si mali stanoviť pevný rozpočet a nikdy ho neprekračovať. Pár eur ušetríte aj vtedy, ak sa nebudete striktne držať receptu. Odborníčka radí byť kreatívny a experimentovať so surovinami, ktoré už máte doma.
Zároveň by ste si v potravinách mali nákup klásť len do nákupného košíka a nie do nákupného vozíka. Pretože keď sa naplní, prestanete nakupovať oveľa skôr, ako by ste to urobili s veľkým nákupným vozíkom.
Jednu chybu robí väčšina z nás
Podľa profesorky spotrebiteľskej psychológie je veľkou chybou, aj keď každý týždeň nakupujete v tom istom supermarkete tie isté potraviny. „Toto môže byť nákladné, ak si neskontrolujete zmeny cien a neporovnáte ich s inými obchodmi,“ varuje odborníčka.
Vyhýbajte sa nadrozmerným produktom, ak ich neminiete všetky predtým, ako sa stihnú pokaziť. No a na záver, nenaleťte na zľavy – nezabudnite si pozrieť aj jednotkovú cenu daného produktu a nikdy nenakupujte hladní.
Na prvý pohľad ide o maličkosti, no práve tie rozhodujú o tom, koľko za nákup zaplatíte. Ak si urobíte prehľad o zásobách doma, nastavíte si rozpočet, nebudete slepo veriť zľavám a vyhnete sa nákupom s prázdnym žalúdkom, môžete podľa odborníčky ušetriť prekvapivo veľa.
