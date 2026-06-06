Strach hercov sa stal súčasťou filmu. Viacerí museli prekonať vlastné fóbie priamo pred kamerou

Herci Jennifer Aniston a Christian Bale.

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Bojovali so strachom pri natáčaní.

Filmový svet pôsobí navonok tak, ako keby bol len z dokonalých scén bez chýb. Realita však býva oveľa tvrdšia. Mnohí herci sa počas natáčania ocitli v situáciách, ktoré preverili nielen ich profesionálne schopnosti, ale aj osobné hranice. 

Často totiž museli čeliť svojim najväčším strachom – od klaustrofóbie, cez strach z výšok, až po fóbie zo zvierat či vody. A to všetko priamo pred kamerou. Niektoré z najznámejších hollywoodskych hviezd priznali, že ich ikonické scény vznikli v momentoch skutočného strachu, ako píše BuzzFeed. Napriek tomu sa však rozhodli pokračovať a dokončiť svoje úlohy, aj keď to pre nich bolo psychicky aj fyzicky náročné.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston má doteraz v živej pamäti, keď ako malá so svojou trojkolkou spadla do bazéna. Nepríjemný zážitok v nej zanechal dlhodobý odpor k vode. Práve tento strach jej neskôr skomplikoval natáčanie filmu Cake, konkrétne scénu vodnej terapie, ktorá sa musela opakovať až 30-krát, aby bola správne natočená. Sama ju označila za najťažší deň svojho života.

Jennifer vysvetlila, že rolu vo filme si veľmi želala, pretože podobné herecké príležitosti vyhľadávala už dlhší čas. Scéna v bazéne však pre ňu bola paradoxom – teda situáciou, ktorá je zároveň výzvou aj prekážkou. “Je to ako: Prosím, nechajte ma hrať túto rolu, viem, že to dokážem. Ale zároveň vás do nej nechcú obsadiť, pretože si nie sú istí, či to naozaj zvládnete,” poznamenala filmová ikona.

Kristen Stewart

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