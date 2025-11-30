Na tieto vianočné trhy sa zosypala strašná kritika: „Všade ožrani, sú to vyhodené peniaze, radšej choďte inde,“ píše návštevník

Vianočné trhy
Vianočné trhy po celej Európe postupne začínajú vítať návštevníkov.

Niektorí ľudia vianočné trhy milujú natoľko, že sú kvôli nim ochotní precestovať aj pol Európy. Nedá sa ale ulahodiť každému. Vždy sa nájde niekto, kto ich poriadne ofrfle. Nahnevaný návštevník popísal skúsenosť, po ktorej sa vraj tešil, kedy konečne odíde.

Nevedel sa dočkať, kedy odíde

Na Facebooku nájdete skupinu špecificky venovanú vianočným trhom. Ľudia sa tu delia o svoje skúsenosti – o tie pekné, ale aj o tie nepríjemné. Jeden z používateľov sociálnej siete sa poriadne pustil do trhov v Štrasburgu.

Anonymný používateľ píše, že tu práve strávil dva dni a podľa neho je to len vyčačkaný farmársky trh. „Sme ubytovaní v centre mesta, na skok od viacerých trhov a katedrály a nedá sa tu spať. Opití idioti tu v baroch vykrikujú do rána do štvrtej,“ sťažuje sa nahnevaný turista. Vraj sa nemôže dočkať, kedy konečne odíde. Ľuďom radí, aby v Štrasburgu nevyhadzovali peniaze a radšej šli niekam inam.

Je kritika opodstatnená?

Komentáre na seba nenechali dlho čakať. Niektorí anonymnému sťažovateľovi oponujú a tvrdia, že sú práve ubytovaní pri katedrále a je tam úplné ticho. Vraj je to skvelé miesto. Ďalší vysvetľujú, že podobné skúsenosti sú dôvodom, prečo už nenavštevujú trhy vo veľkých mestách, ale radšej vyhľadávajú tie menšie.

V Štrasburgu boli už v minulosti, no bola tam vraj priveľká tlačenica. Niektorí sa tam necítili príliš bezpečne. Iní sťažovateľa kritizujú. Vraj nemal ísť na trhy do veľkého mesta, ak mu prekáža hluk a ľudia. Anonymný používateľ ale svoju kritiku obhajuje, ľudia by podľa neho mali počuť viacero názorov. Dodáva, že nielen trhy sú slabšie, ale celý Štrasburg je vraj hodný nanajvýš dvojdňovej návštevy.

Pochopiteľne, každý má iné preferencie a ďalší používatelia dodávajú, že mesto aj trhy už v minulosti navštívili a užili si každú jednu minútu. Dopĺňajú, že je to tam vskutku čarovné a každý by to mal zažiť na vlastnej koži. Ubytovanie je údajne skvelé a atmosféra magická. Je vraj pochopiteľné, že v Štrasburgu je veľa ľudí, keďže trhy sa tešia čoraz väčšej popularite. Je nutné s tým rátať, jednoducho sa prispôsobiť a tešiť sa z toho pekného.

