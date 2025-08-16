100-ročných ľudí spája 1 vec: Zistili sme, aké je tajomstvo ich dlhovekosti. Majú skrytú superschopnosť

Ilustračné foto: Freepik

Michaela Olexová
Dožiť sa stovky v dobrom zdraví – pre mnohých je táto veta len vzdialený sen.

Ale pre niektorých ľudí sa stáva realitou a po svete kráčajú oveľa dlhšie než väčšina ostatných. Nový výskum švédskych odborníkov sa pozrel na dáta a prináša fascinujúce poznatky o tom, ako je možné žiť dlhý a zdravý život, a odhaľuje, čo robí storočných ľudí takými výnimočnými.

„Môj výskumný tím zistil, že ľudia, ktorí sa dožívajú stovky, majú zrejme mimoriadnu schopnosť vyhýbať sa chorobám,“ uviedla Karin Modigová, odborníčka zo švédskeho Institutet Karolinska pre The Conversation.

Prekonali menej chorôb a netrpeli depresiou

Výskum ukázal, že zdravotné problémy sa u väčšiny storočných objavujú až výrazne neskôr než u zvyšku populácie – v priemere okolo 89. roku života. Počas života prekonali menej chorôb a tie pribúdali oveľa pomalším tempom.

„Je pozoruhodné, že ľudia, ktorí nedosiahnu stovku, často zaznamenajú prudký nárast zdravotných problémov v posledných rokoch života. U storočných sme takýto pokles zdravia nepozorovali, dokonca ani po deväťdesiatke,“ dodáva Modigová.

Ilustračná foto: Unsplash

Vedci zistili aj ďalší rozdiel – storočných častejšie trápili ochorenia obmedzené na jeden orgánový systém. To je znak odolnosti, keďže takéto choroby sa liečia a zvládajú omnoho ľahšie. Keď mali títo ľudia 80 rokov, len 8 % z nich malo diagnostikované kardiovaskulárne ochorenie. Pre porovnanie – u tých, ktorí zomreli vo veku 85 rokov, to bolo 15 %.

Storočných tiež menej postihovali neuropsychiatrické ochorenia, ako je depresia či demencia, a to počas celého života.

Storočným sa teda darí nielen oddialiť, ale v niektorých prípadoch sa aj úplne vyhnúť závažným chorobám, a to napriek tomu, že žijú dlhšie. Zistenia tak potvrdzujú, že je možné starnúť inak, než je bežné.

A to je veľmi pozitívne – znamená to, že dlhý život nemusí nutne znamenať viac chorôb.

Stále však zostáva otázka, čo presne je tajomstvom dlhovekosti. Je to genetika, životný štýl? Alebo ich kombinácia? Odpoveď zatiaľ nepoznáme, no už len pochopenie mechanizmov zdravého starnutia môže priniesť cenné poznatky, ako žiť dlhšie a kvalitnejšie.

