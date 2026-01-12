Zvýšenie dôchodkov má háčik: Tisíckam seniorov môže valorizácia uškodiť, poisťovňa varuje pred zmenami

Foto: Pexels / Image by freepik

Dana Kleinová
SITA
Dôchodky
Niektorí peniaze nielen dostávajú, ale sami ich aj platia.

Sociálna poisťovňa vstupuje do roka 2026 s valorizáciou dôchodkových dávok, ktorá má zmierniť dosahy rastúcich životných nákladov, no zároveň prináša aj viaceré technické prepočty s reálnym dopadom na peňaženky seniorov. Všetky dôchodky priznané pred rokom 2026 sa od 1. januára automaticky zvyšujú o 3,7 percenta, bez potreby akejkoľvek žiadosti zo strany poberateľov.

Vyššiu sumu dostanú dôchodcovia prvýkrát v januári 2026 vo svojom bežnom výplatnom termíne spolu s doplatkom za obdobie od začiatku roka. Sociálna poisťovňa o zvýšení informuje písomne, pričom rozhodnutia začala rozosielať ešte na konci decembra 2025 a zároveň sprístupnila aj online kalkulačku, ktorá umožňuje overiť si novú výšku dávky.

Koho sa to netýka

Valorizácia sa však netýka minimálnych dôchodkov priamo. „Minimálne dôchodky sa nevalorizujú. Zvyšuje sa suma pôvodne vypočítaného dôchodku,“ pripomína poisťovňa. To znamená, že najskôr sa navýši pôvodná suma penzie bez dorovnania na minimum a až následne Sociálna poisťovňa opätovne posudzuje nárok na minimálny dôchodok.

Foto: Pexels

V praxi to môže viesť k dvom scenárom. Ak je valorizovaný dôchodok nižší než nová hranica minimálneho dôchodku, poisťovňa ho dorovná na minimum; ak je vyšší, nárok na minimálny dôchodok zaniká a senior dostáva vyššiu, pre neho výhodnejšiu sumu. Od januára 2026 sa zároveň menia aj samotné sumy minimálnych dôchodkov podľa odpracovaných rokov. Pri minimálnych 30 rokoch poistenia dosiahne minimálny dôchodok 412 eur mesačne, pri 40 rokoch 484,50 eura.

Ovplyvní ich to nielen pozitívne

Zvýšenie dôchodkov má však aj menej viditeľný, no finančne citeľný efekt pre časť seniorov, ktorí čelia exekučným zrážkam. Sociálna poisťovňa im od nového roka automaticky prepočítala výšku zrážok, keďže vyšší dôchodok mení sumu, z ktorej je možné exekúciu vykonávať. Samotné nezraziteľné minimum sa pritom nemení a naďalej sa odvíja od životného minima. Pri neprednostných pohľadávkach musí dôchodcovi zostať aspoň 397,78 eura mesačne, pri prednostných pohľadávkach 284,13 eura a pri výživnom na maloleté dieťa minimálne 119,32 eura. K týmto sumám sa pripočítava aj ochrana na vyživované osoby. Prepočet sa týka približne 41-tisíc poberateľov dôchodkov.

Sociálna poisťovňa avizuje, že v januári 2026 každému dotknutému dôchodcovi pošle písomnú informáciu o tom, ako valorizácia ovplyvnila jeho exekučnú zrážku. Prípadne mu pošle oznámenie o začatí zrážok, ak zvýšený dôchodok po novom umožnil ich uplatnenie. Valorizácia tak v roku 2026 neznamená len vyššie dôchodky, ale aj nové prepočty, ktoré v konečnom dôsledku rozhodnú o tom, koľko peňazí seniorom reálne zostane.

Ako sme vás informovali v článku, niektorým seniorom sa od augusta exekučné zrážky pozastavili. Od júla sa totiž zvýšilo životné minimum (z pôvodných 273,99 eura na 284,13 eura mesačne, pozn. red.), a zároveň aj suma, ktorá musela zostávať dôchodcovi nedotknutá, aj keď spláca dlhy. Mnohí tak splácali menej a v niektorých prípadoch sa stalo, že sa im povinnosť úplne pozastavila. Radovať sa však mohli len do prepočtu dôchodkov, teda do valorizácie.

