Nové informácie v prípade otrávenej dojčenskej výživy: Druhý pohár sa zatiaľ nepodarilo nájsť

Polícia v rakúskej spolkovej krajine Burgenland stále hľadá druhý pohár dojčenskej výživy značky HiPP, pri ktorom existuje podozrenie na otravu jedom na potkany. Napriek intenzívnemu pátraniu sa ho zatiaľ nepodarilo nájsť. Kontroly v obciach budú pokračovať v utorok, uviedol pre agentúru APA hovorca polície v Burgenlande, píše TASR.
V rakúskej spolkovej krajine hraničiacej so Slovenskom zaistili počas uplynulého víkendu pohár spomenutej dojčenskej výživy s príchuťou mrkvy a zemiakov s jedom na potkany. V regióne sa pritom mali nachádzať v obehu dva poháre takto kontaminovanej výživy.
Nie je jasné, aká vysoká dávka otravy je v obehu
Množstvo nájdenej dávky nebolo v utorok stále známe, presnejšie výsledky by mohli byť k dispozícii do konca týždňa, uviedla prokuratúra v Eisenstadte, ktorá prípad vyšetruje ako úmyselné ohrozenie verejnosti.
Hovorca polície v Burgenlande poprel správu denníka Kronen Zeitung, na základe ktorej sa v Rakúsku údajne našiel aj druhý pohár.
Podľa hovorcu spoločnosti HiPP Clemensa Preysinga sa poháre dojčenskej výživy s jedom na potkany objavili okrem Rakúska aj na Slovensku a v Českej republike. APA dodala, že informované boli tiež maďarské úrady, pretože dojčenskú výživu si mohli kúpiť aj ľudia z týchto prihraničných oblastí.
Úrady v Rakúsku vyzvali ľudí, aby nahlásili akékoľvek podozrivé poháre. Tie možno identifikovať podľa bielej nálepky s červeným krúžkom na spodnej strane pohára, podľa poškodeného viečka, ako aj na základe nezvyčajného či pokazeného zápachu, pripomenula APA.
Pokus o vydieranie
Vyšetrovanie sa začalo minulý týždeň vo štvrtok, keď bol zverejnený výhražný email adresovaný spoločnosti HiPP. V emaile požadoval vydierač peniaze, údajne už koncom marca. Samotný výrobca detskej výživy potvrdil v pondelok, že sa stal obeťou vydierania.
„Vydierač nám poslal správu do všeobecnej poštovej schránky, ktorú v rámci našich štandardných postupov kontrolujeme v dlhších časových intervaloch,“ cituje spoločnosť HiPP agentúra DPA. Hneď po prečítaní emailu kontaktovala firma úrady, zriadila interný krízový tím a prijala opatrenia na ochranu spotrebiteľov.
V Rakúsku, na Slovensku a v Českej republike zaistili doteraz pred konzumáciou celkovo päť poškodených pohárov s dojčenskou výživou, dodala agentúra APA.
Polícia z bavorského mesta Ingolstadt vedie vyšetrovanie z pokusu o vydieranie, pričom zriadila špeciálny vyšetrovací tím nazvaný Pohár (Glas).
