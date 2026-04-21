Nové informácie v prípade otrávenej dojčenskej výživy: Druhý pohár sa zatiaľ nepodarilo nájsť

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
TASR
Množstvo nájdenej dávky nebolo v utorok stále známe, presnejšie výsledky by mohli byť k dispozícii do konca týždňa.

Polícia v rakúskej spolkovej krajine Burgenland stále hľadá druhý pohár dojčenskej výživy značky HiPP, pri ktorom existuje podozrenie na otravu jedom na potkany. Napriek intenzívnemu pátraniu sa ho zatiaľ nepodarilo nájsť. Kontroly v obciach budú pokračovať v utorok, uviedol pre agentúru APA hovorca polície v Burgenlande, píše TASR.

V rakúskej spolkovej krajine hraničiacej so Slovenskom zaistili počas uplynulého víkendu pohár spomenutej dojčenskej výživy s príchuťou mrkvy a zemiakov s jedom na potkany. V regióne sa pritom mali nachádzať v obehu dva poháre takto kontaminovanej výživy.

Nie je jasné, aká vysoká dávka otravy je v obehu

Množstvo nájdenej dávky nebolo v utorok stále známe, presnejšie výsledky by mohli byť k dispozícii do konca týždňa, uviedla prokuratúra v Eisenstadte, ktorá prípad vyšetruje ako úmyselné ohrozenie verejnosti.

Ilustračná foto: Flickr (Adam Lederer)

Hovorca polície v Burgenlande poprel správu denníka Kronen Zeitung, na základe ktorej sa v Rakúsku údajne našiel aj druhý pohár.

Podľa hovorcu spoločnosti HiPP Clemensa Preysinga sa poháre dojčenskej výživy s jedom na potkany objavili okrem Rakúska aj na Slovensku a v Českej republike. APA dodala, že informované boli tiež maďarské úrady, pretože dojčenskú výživu si mohli kúpiť aj ľudia z týchto prihraničných oblastí.

Úrady v Rakúsku vyzvali ľudí, aby nahlásili akékoľvek podozrivé poháre. Tie možno identifikovať podľa bielej nálepky s červeným krúžkom na spodnej strane pohára, podľa poškodeného viečka, ako aj na základe nezvyčajného či pokazeného zápachu, pripomenula APA.

Pokus o vydieranie

Vyšetrovanie sa začalo minulý týždeň vo štvrtok, keď bol zverejnený výhražný email adresovaný spoločnosti HiPP. V emaile požadoval vydierač peniaze, údajne už koncom marca. Samotný výrobca detskej výživy potvrdil v pondelok, že sa stal obeťou vydierania.

„Vydierač nám poslal správu do všeobecnej poštovej schránky, ktorú v rámci našich štandardných postupov kontrolujeme v dlhších časových intervaloch,“ cituje spoločnosť HiPP agentúra DPA. Hneď po prečítaní emailu kontaktovala firma úrady, zriadila interný krízový tím a prijala opatrenia na ochranu spotrebiteľov.

V Rakúsku, na Slovensku a v Českej republike zaistili doteraz pred konzumáciou celkovo päť poškodených pohárov s dojčenskou výživou, dodala agentúra APA.

Polícia z bavorského mesta Ingolstadt vedie vyšetrovanie z pokusu o vydieranie, pričom zriadila špeciálny vyšetrovací tím nazvaný Pohár (Glas).

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad

Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Kráľovská rodina
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Slováci a Česi v zahraničí
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Dunaj k vašim službám
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac