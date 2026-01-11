Vekový rozdiel už nie je tabu: Odborníci vysvetľujú, kedy môže byť staršia partnerka pre vzťah výhodou

Vzťahy s výrazným vekovým rozdielom dnes zažívajú návrat do centra pozornosti. To, čo bolo kedysi považované za tabu alebo výstrelok, sa čoraz častejšie objavuje vo filmoch, na sociálnych sieťach aj v reálnom živote.
Najmä v posledných rokoch sa mení zaužívaný obraz toho, ako má „správny“ pár vyzerať. Popkultúra, TikTok aj médiá čoraz častejšie ukazujú vzťahy, ktoré nespadajú do tradičných šablón – vrátane tých, kde je žena výrazne staršia než jej partner. Ako upozorňuje magazín Cosmopolitan, spolu s tým prichádzajú aj otázky, pochybnosti a ostré diskusie o tom, kde je hranica medzi slobodnou voľbou a potenciálnym problémom.
Prečo sa o vekových rozdieloch znovu toľko hovorí
Vzťahy s vekovým rozdielom tu boli vždy, no dnes sú viditeľnejšie ako kedykoľvek predtým. Dôvodov je viacero. Od sociálnych sietí, kde sa čoraz častejšie objavujú partnerské príbehy mimo zaužívaných predstáv, až po filmy a seriály, ktoré otvorene ukazujú vzťahy starších žien s mladšími mužmi.
Zmena v tom, ako sa na partnerstvá pozeráme, súvisí aj s tým, že ženy sú dnes samostatnejšie, istejšie samy sebou a menej riešia, čo si o ich vzťahoch myslí okolie. S rastúcou viditeľnosťou však rastie aj kritika. Vekový rozdiel sa často automaticky spája s nerovnováhou moci, manipuláciou či vypočítavosťou – bez ohľadu na to, ako konkrétny vzťah v skutočnosti funguje.
